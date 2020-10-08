Küresel çapta volatilite artışı dikkat çekiyor

Piyasa Gündemi

FOMC tutanaklarında da mali desteğe vurgu yapılırken, salgın kaynaklı endişeler ve ekonomik toparlanmanın devamlılığı konusundaki belirsizlikler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışın oluşturduğu baskıya ek olarak ABD’deki seçim sürecinin getirdiği belirsizlik ortamı da küresel çapta volatiliteyi artırıyor. Yurt içinde ise dün kur cephesinde yaşanan yükselişler dikkat çekerken, bu taraftaki fiyatlamalar önemini koruyor.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 15:30 ABD – Haftalık İşsizlik Başvuruları Önem: Orta

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in hava yolu şirketlerine yönelik ayrı bir tasarı için Pelosi ile görüşmesi ve Trump’ın bu konudaki destek açıklamaları ABD borsalarına havayolu şirketleri öncülüğünde alımları beraberinde getirdi. Kur cephesindeki yükselişlerin takip edildiği günü BIST-100 Endeksi %0,11’lik düşüşle 1.152,41 puandan tamamladı. ABD borsaları günü %2’lere yaklaşan yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah hafif alıcılı seyrini sürdürüyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,87 – 7,88 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,88’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Trump’ın teşvik paketine ilişkin görüşmeleri durdurmasının hisse piyasaları üzerinde oluşturduğu ilk baskı ve kur cephesindeki yükselişlere bağlı olarak BIST-100 Endeksi gün içerisinde 1.147 seviyesine kadar bir geri çekilme kaydetti. Önceki gün yaşanan kâr satışlarının ardından dün de günü hafif satıcılı bir kapanışla 1.152 seviyesinden tamamlayan endekste indikatörlerdeki zayıflama dikkat çekiyor. Yükselişlerin tekrar güç kazanması için 1.160 üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendirirken, 1.160 üzerinde 1.185 – 1.205 aralığı direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1.141 – 1.135 ilk güçlü destek bölgesi konumundadır. Bu bölge altında teknik satışların hız kazanabileceği endekste 1.121 ve 1.110 seviyeleri gündeme gelebilir.