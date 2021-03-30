Küresel çapta doların gücü artıyor!

MUFG, ABD Hazine kâğıdı getirilerindeki yükseliş ve Başkan Biden’in yarın açıklayacağı altyapı yatırım planına ilişkin beklentilerin uluslararası piyasalarda ABD Doları'nı güçlendirdiğine, Dolar Endeksi'ni 4,5 ayın zirvesine taşıdığına işaret etti.

MUFG analistleri, Biden'in açıklayacağı planın zamana yayılacak ve borçlanma yolu ile finanse edilecek gibi göründüğünü ve harcamalar ile gelirler arasında oluşacak farkın faizlerde bir artışı tetikleyeceği endişelerinin ön plana çıktığını belirtiyorlar.

Saxo Bank stratejistleri de ABD Hazine kâğıdı getirilerinin yükselmeye devam etmesi sonrası, ABD Hazine kâğıtlarının Euro Bölgesi devlet borçlanma kâğıtlarına daha iyi bir alternatif haline gelmesini beklediklerini vurguladılar.