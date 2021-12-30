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Küresel bankalarda rekabet krizi!

Avrupa Merkez Bankası’nın bankaların aktivite risklerini değerlendirmesi, İngiltere düzenlemeleriyle uyumsuzluk yaratma riskini beraberinde getiriyor. Küresel bankalar AB ve İngiltere düzenlemelerinin çelişmesine hazırlanıyor.

Ekonomi 30.12.2021, 16:01
Küresel bankalarda rekabet krizi!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) gelecek yılın ilk dönemlerinde uluslararası bankaların Avrupa Birliği’ndeki (AB) faaliyetlerine yönelik detaylı bir değerlendirmeyi tamamlamayı hedefliyor. Bu hamle ise, üst düzey personel ve sermayenin lokasyonu konusunda İngiltere düzenleyicileriyle çatışma riskini taşıyor. Uluslararası bankalar Euro Bölgesi ve İngiltere düzenleyicilerinden birbiriyle çelişen taleplerin gelmesinden endişeli.

Bu değerlendirme bankaların AB operasyonlarının riskini blok dışına transfer etmek için kullandığı çeşitli teknikleri incelemek için tasarlandı. Burada söz konusu ülkeler arasında özellikle İngiltere öne çıkıyor. finansgundem.com'un derlediği bilgilere göre birçok uluslararası banka, Brexit öncesinde AB operasyonlarını Londra üzerinden yürütüyordu.

Tekniklerden bir tanesi ise bankaların AB işlemlerini Londra kurumları üzerinden telafi etmesine imkan tanıyor. Aynı zamanda riskler Londra’dan yönetiliyor. Bir başka teknikte ise bankalar AB müşterilerini ya da varlıklarını hem AB’de hem de İngiltere’de bulunan ofislerinden yönetiyor. Bu değerlendirme şimdiden Euro Bölgesi ve İngiltere düzenleyicileri arasında üst düzey müzakerelere neden oldu. İngiltere Merkez Bankası (BoE) ise ECB’nin bazı büyük uluslararası bankaların İngiltere merkezli operasyonlarını ortadan kaldırmayı hedeflediğini iddia etti.

ECB yapılan değerlendirmenin diğer önde gelen merkez bankalarının yaptığı değerlendirmelerden farklı olmadığını ve bankaların personelini ya da sermayesini İngiltere dışına çıkarmasının talep edilmeyeceğini söyledi. Financial Times’ın haberine göre İngiltere düzenleyicisi, ECB’nin bu yöndeki hamlelerine hazırlıksız yakalanmamak için çaba gösteriyor.

Finans sektörü, İngiltere’nin Avrupa Birliği’ni sektöre yönelik bir ticaret anlaşması olmaksızın terk etmesinin ardından iki bölge arasındaki en zorlu konulardan biri haline geldi. Birçok uluslararası banka yatırım bankacılığı ve sermaye piyasaları operasyonlarının büyük bir bölümünü, etkinliği artırma amacıyla Londra’da tutma taraftarı. 2020’nin mart ayında ECB’den yapılan açıklamada bankaların 1,2 trilyon euorluk varlığı İngiltere’den Euro Bölgesi’ne aktaracağı söylendi.

Buna rağmen o dönemden bu yana ECB bankaların Avrupa’da bulunan operasyonlarına yönelik yüzlerce yeni çalışan ve milyarlarca ekstra sermaye eklemesi gerektiği konusunda baskı uyguladı. Bu durum ise Euro Bölgesi ve İngiltere arasında gerilimin yükselmesine neden oldu.

İngiltere düzenleyicilerinden yapılan açıklamada, Frankfurt’ta bulunan kurumlarla “güçlü teknik işbirliği” bulunmasına rağmen, siyasetin zorlu bir alan olduğu söylendi. Kurum, operasyonların ya da kaynakların İngiltere dışına taşınmasının zorunlu tutulduğu noktalarda, bu gerekliliğin sektör hedefleri için mi yoksa siyasi amaçlarla mı getirildiği sorgulanmalı dedi. İngiltere’nin finansal düzenleyicilerinden PRA Başkanı Sam Woods şimdiye kadar gerçekleşen transferler konusunda iyimser olduğunu ancak Londra’nın oyun dışı bırakıldığı bir noktaya yükseldiği takdirde bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

ECB, AB’de operasyonları bulunan bankaların blokta yer alan varlıklarını ve müşterilerini nasıl idare edeceği konusunda çalışmalar yürütüyor. Merkez bankası bu çalışmanın sonuçlarını önümüzdeki üç ay içerisinde bankalar, düzenleyiciler ve BoE ile paylaşacak. Bazı bankalar yapılan değerlendirmenin AB içerisindeki varlıklarının miktarını artırmaları anlamına geleceğini düşünüyor. ECB’nin Denetim Kurulu Üyesi Edouard Fernandez-Bollo geçtiğimiz ay, “AB müşterilerine yönelik aktiviteler ve hizmetler AB içerisinde yürütülmeli” dedi.

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