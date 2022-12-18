Kurduğu fabrika ile mermer artıklarını geri dönüştürdü, talebe yetişemiyor

Burdur’un Bucak ilçesinde mermer artıklarının beyaz çimento ile birleştirilmesi ile üretilen yapay mermer dünyaya ihraç ediliyor.

30 yıldır mermer sektöründe olan Mehmet Başarır, babasının vefatının ardından ortaklarından ayrılarak üç yıl boyunca yapay mermer üzerine çalışmalar yaptı. Çalışmaları sonucu mermer ocaklarında çöpe atılan pasa denilen ufaklı büyüklü kırıkları beyaz çimento ile birleştiren Başarır, ihracat yaptığı Uzak Doğu, Dubai, Katar ve diğer Arap ülkelerinden yoğun talep alıyor. Gelecekte doğal taş sektörünün sıkıntıya gireceğini vurgulayan Mehmet Başarır, "30 yıldır mermer sektörü içerisindeyim, son 3 yıldır da şu anda üretmiş olduğumuz yapay mermer sektörü içerisindeyiz. Dünyada sayılı, Türkiye’de ise tek olan bir sektöre adım attık. Kendimizi geliştirmek için sürekli AR-GE çalışmaları yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda doğal taşın sıkıntıya gireceğine inanıyorum. O yüzden mermer sektörünün şu anda bizim başlamış olduğumuz sektöre döneceği kanaatindeyim. Bu nedenle ürettiğimiz taşın kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Türkiye’de bu hizmeti veren bir fabrika olmadığı için bilgi edinmekte oldukça zorluk çektiklerini söyleyen Başarır, "Bu nedenle deneme yanılma yoluyla şu andaki bulunduğumuz konuma gelebildik. Mermer artıklarından mermer elde edebilmek için birçok yapıştırıcı denedik, başka birleştirici malzemeler denedik. Ama en sonunda çimento ile bu işin üstesinden geldik" ifadelerini kullandı.

Mermer artıklarının mermere dönüşümü hakkında da bilgi veren Başarır, "Mermer ocaklarındaki çöpe atılan pasa dediğimiz ufaklı büyüklü kırıkları, değirmen (konkasör) vasıtasıyla belirli mikronizeye getirerek beyaz çimentoyla birleştirerek tekrar taş haline getiriyoruz" şeklinde konuştu.

Doğal mermer ile yapay mermer arasında kıyaslama yapan Başarır, "Sertlik bakımından limrayla eşdeğer olan mermerimiz, bejlere göre biraz yumuşak oluyor. Ama çatlağı, patlağı olmuyor. Bu yüzden de çöpe attığımız herhangi bir kısım olmuyor. Bu doğal taşta olmayan bir özellik. Ortalama ocaktan gelen bir taşın verimi yüzde 50 diyebiliriz. Taş fabrikaya geldikten sonra testere payı gibi tüm etkenler çıkıldığı zaman yarı yarıya ürün kaybı yaşanır. Ama biz taşın yüzde 97’sini sandığa koyabiliyoruz" dedi.

Üretilen yapay mermere yurt dışından yoğun bir talep gördüklerinin altını çizen Başarır, "Uzak Doğu, Dubai, Katar ve diğer Arap ülkelerinden oldukça yoğun talep görüyoruz. Şu an üretime yetişemiyoruz. Taşımız tutuldu, tanınmaya başladı. Ayrıca Amerika’ya da traverten dediğimiz taştan üretim yaparak mermer gönderdik" şeklinde konuştu.