Kurdaki yükselişi Türk lirasına dönmek için fırsat olarak görüyoruz

Dünya borsaları aşı haberleri, Biden’ın Başkanlığı devralma sürecinin resmen başlaması ve eski Fed başkanı Yellen’in Hazine Bakanı olarak atanacağı beklentisiyle yükselmeye devam ediyor. AstraZeneca aşı haberi sonrası havayolları ve turizm hisseleri yükselişte başı çekiyor. Emin liman yatırım aracı altın son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.



Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya başladı. Türk lirası PPK toplantısı sonrası kapanışına göre %4’ten fazla değer kaybederek son iki haftadaki kazancının üçte birini geri verdi. Döviz kurundaki yükselişe Borsa İstanbul banka hisselerinde %3,5 kayıp, sanayi şirketlerinde %0,9 değer artışı ile cevap verdi.



Kurdaki artışı açıklayacak rasyonel bir neden bulamıyoruz. “Jeopolitik risklerdeki artış” endişesiyle Türk lirasının iki günde %4 değer kaybetmesi açıklaması bize anlamlı gelmiyor. Libya’ya insani yardım taşıyan bir Türk kargo gemisinin Alman deniz kuvvetleri tarafından durdurulup aranması Türkiye Avrupa ilişkilerini falan koparmaz.



Döviz kurundaki artışı Türk lirasının değer kazanmasını fırsat bilerek döviz vagonuna son anda binen yatırımcıların alışlarına bağlıyoruz. Zarar durdur mekanizmasını kullanan kurumsal yatırımcıların satışları sürece katkı yaptı. 2018 Eylül PPK toplantısı sonrasında da benzer bir dönem görmüştük. Türk lirası 2 günde %5 değer kaybetmiş sonraki iki haftada kaybını fazlasıyla geri almıştı. Tarih tekerrür etmez ama bu defa da benzer bir gelişme görebiliriz.



Dünya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul’da pozitif bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç olarak 1.300 ve 1.330 seviyeleri öne çıkıyor. Hazine’nin bugünkü 10 yıllık ihalesine katılım Ankara’nın piyasa dostu politikaları izlemesi durumunda dünyadaki yükselişe katılmasını bekliyoruz. Risk iştahının güçlendiği bir ortamda Türk lirasındaki değer kaybını döviz satmak için, banka hisselerindeki satışları banka almak için fırsat olarak görüyoruz.