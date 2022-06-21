Kurbanlık fiyatlarına yüzde 30 zam!

"Kurban Bayramı öncesi ‘kurban yok, kurbanımız az" şeklinde iddialarını yalanladı. Bu yıl canlı hayvan kilogram fiyatının küçükbaş 62, büyükbaş 65 TL olarak belirlendi.

Yardımcı, geçen yıla oranla bu yıl kurbanlıklara yüzde 25-30 oranında bir zam olduğunu belirtertti. “Diğer mamullere yüzde 200-300 zam gelirken, ete yüzde 30 gelmiş çok büyük bir para değil. Bizim üreticimiz de bunu yemle besliyor. Kurbancılık ayrı bir sektör, bunu bilmeleri gerek, kurbanla, besicilik, kesimlik hayvan ayrı bir sektör. Kurbancılık 1-1,5 sene beklemek zorunda kalıyor. Onun için ne vatandaşımız üzülsün, ne de esnafımız üzülsün. Tüm esnaflarımız kurbanda vatandaşa hizmet için hazır” dedi.

MİGROS KURBANLIK FİYATLARI

Zincir marketler 2022 kurbanlık fiyatlarını duyurdu. Migros büyükbaş kurbanlık hisse fiyatını 3.950 TL (20 kg kemiksiz) olarak açıkladı. Kurbanlık koçun fiyatı ise 3.450 TL (17 kg kemikli) oldu.

A101 KURBANLIK FİYATLARI

A101, büyükbaş hisse fiyatının 3.595 TL (En az 20 kg) olduğunu açıkladı. Kurbanlık Karaman koç fiyatı 3.195 TL oldu.

CARREFOURSA KURBANLIK FİYATLARI

CarrefourSA'dan yapılan açıklamada, "Sakatat dahil en az 17 kilogramlık Kıvırcık Koç Kurban Paketi 3 bin 450 TL’den, Axess kart ile alışverişe özel 200 liralık indirim avantajı ile 3 bin 250 TL’den satılıyor. En az 20 kilogramlık sakatat dahil Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi ise 3 bin 950 TL’den, Axess ile alanlara özel 3 bin 750 TL’den satılıyor. Kurban Bayramının 4’üncü günü teslim almak isteyenler ise Kurbanlık 1/7 hisse Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi’nden özel indirim ile yararlanabilecek. Bayramın 4. Günü teslim alınacak en az 20 kilogramlık kemiksiz Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, 3 bin 800 TL’ye satılırken, Axess kart ile satın almayı tercih edenler yine 200 liralık indirimden faydalanabilecek. Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi, kurbanlık bir dananın karaciğer, yürek, böbrekten oluşan sakatatları dahil 1/7 oranındaki hissesini içeriyor." denildi.