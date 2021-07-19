Kurban pazarında son gün yoğunluğu

Erzurum’da kurban bayramına bir gün kala Arefe gününde kurban pazarında büyük bir yoğunluk yaşandı.

Kurbanlık fiyatlarının geçtiğimiz yıllara oranla daha uygun olduğunu belirten satıcılar ve alıcılar, “Bu sene tam kurban almanın zamanı. Küçükbaş hayvanlar 1000, büyükbaş hayvanlar 5-6 bin TL’den başlıyor. Her bütçeye uygun kurban bulmak mümkün” dedi.

Kurban pazarının olmazsa olmaz görüntüsü pazarlıklar ise pazara renk katıyor. Satıcılar ve alıcılar arasındaki sıkı pazarlıklar arabulucularla farklı bir boyut kazanıyor. Kurbanlıklarını alan vatandaşlar paralarını büyük bir titizlikle sayarak kurban satıcılarına verirken, hayvan sahipleri bu yıl kurban pazarlarının çok hareketli olduğunu dile getiriyor.

Bu arada canlı hayvan pazarına getirilirken kaçan bir boğa sahibine zor anlar yaşattı. Kaçan boğa pazardaki polislerinde yardımıyla güçlükle yakalanarak pazara geri getirildi.