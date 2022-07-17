Kurban Bayramı tatilinin son gününde Safranbolu’da ziyaretçi yoğunluğu

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunan tarihi evleriyle ünlü Karabük’ün Safranbolu ilçesinde Kurban Bayramı tatili boyunca hareketliliğin yoğun olması turizmcilerin ve esnafın yüzünü güldürdü.

"Osmanlı’nın parmak izi", "Korumanın başkenti" ve "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan Safranbolu, pandeminin ardından en yoğun Kurban Bayramı’nı geçirdi. Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, cami, çeşme, köprü ve tarihi yapılarla açık hava müzesini andıran Safranbolu’ya gelen yerli ve yabancı turistler, adeta tarihte yolculuğa çıkıyor. Günübirlik ve konaklamalı binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğrayan ilçede turizmciler ve esnafların da yüzü gülüyor.

Bayram tatili sonrası Samsun’dan İstanbul’a giderken ailesiyle birlikte Safranbolu’yu ziyaret eden Duru Koşar, tarihi ilçeye ilk defa geldiklerini ve çok güzel bulduklarını söyledi.

“Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk”

Esnaf Nurhayat Yüksel ise, “Yoğunluğumuz güzel, güzel bir bayram tatili yaşıyoruz. Bugün dokuzuncu gün ve dönüşler başladı. Güzel para kazandık. Esnaflar da mutlu. Yoğunluk halen devam ediyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Bu kadar yoğunluk beklemiyorduk” dedi. Ziyaretçilerin park sorunundan şikayetçi olduğunu anlatan Yüksel, bu konuda yetkililerden yardım istedi.

Esnaf Hüsnü Özdemir ise, 9 günlük tatil boyunca yaşanan hareketliliğin satışları olumlu yönde etkilediğini aktardı.