Kuraklık zeytin rekoltesini olumsuz etkileyebilir

Kuzey Egede yeterli yağışın düşmemesi zeytin rekoltesini olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar önümüzdeki aylarda da kuraklığın devam etmesi durumunda zeytin rekoltesinin düşeceğini tahmin ediyorlar.

Sonbahar ve kış aylarında yeterli yağışın düşmediği Kuzey Ege’de zeytin rekoltesinin olumsuz etkilenebileceği öğrenildi. Konu hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak “Kuraklık ve iklim değişikliği hem ülkemizde, hem de dünyada kendini ciddi bir şekilde hissettirmeye başladı. Biz kış aylarını yaşarken, güne yarım küre, yaz aylarını yaşıyor. Güney Yarımküre’de şu an rekor sıcaklıkları duymaya başladık. Onlar da mevsimin en sıcak zamanı. Biz de Kuzey Yarımküre’de mevsimin en soğuk zamanı. Kuzey Yarımküre’de enteresan, kuzeyine doğru çıktığınızda yine rekor soğukluklarla karşı karşıya kalırken, güneye doğru biraz daha indiğinizde bu sefer de yağışların azaldığını ve yağış rejiminin değiştiğini görüyoruz” dedi.

Kıvrak önümüzdeki aylarda yağışın az olması veya olmaması durumunda zeytinciliğin olumsuz etkileneceğine dikkat çekerek “Önümüzdeki ayda eğer yağış olmazsa hem zeytinde hem de diğer tarım ürünlerinde ciddi bir rekoltede eksiklik görülecektir. Çünkü bizim ülkemizde maalesef ekim, kasım ve aralık aylarındaki yağışlarda yüzde 65 varan oranda azalma görüldü” dedi.

Kıvrak, "Bu zeytinlikler açısından çok ciddi bir sıkıntıdır. Zeytin de 600 kilogram yağış ister. Henüz bunu tamamlayamadık. Ancak şu son 10 gündür yaşanılan soğuk hava sayesinde kış dinlenmesini görebiliyoruz. Kış dinlenmesinin nihayetleneceğini ümit ediyoruz en azından. Soğuk havayla kışın dinlenmiş olacak ama bu yağışsızlık bu normalin altında olan sulama zeytin meyvesinde ve zeytinin çiçek açma döneminde bizi çok ciddi sıkıntıya sokacaktır” diye konuştu.