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Kuraklık şeker pancarını da vurdu, üretim yüzde 8 azaldı

Elazığ’da şeker pancarı üretimi kuraklıktan dolayı yüzde 8 azalırken, fabrikanın 310 bin ton olarak belirlediği kota, bu sene 250 bin tona kadar düştü.

Ekonomi 29.10.2021, 10:37
Kuraklık şeker pancarını da vurdu, üretim yüzde 8 azaldı

Elazığ’da şeker pancarı üretimi kuraklıktan dolayı yüzde 8 azalırken, fabrikanın 310 bin ton olarak belirlediği kota, bu sene 250 bin tona kadar düştü.

Elazığ Şeker Fabrikası, 2021-2022 sezonunu pancar alımlarına başladı. Fabrikaya getirilen şeker pancarı miktarı son 15 yıl içerisinde sürekli artarken, bu sene kuraklıktan dolayı yüzde 8 azaldı. Fabrikanın 310 bin ton olarak belirlediği kota, bu sene 250 bin tona kadar düştü. 30 bin ton civarında kristal şekerin elde edileceği sezonda 9 bin ton melas ve 65 bin ton da yaş pancar posası üretilmesi bekleniyor.

“Cumhurbaşkanımız tarafından çok ciddi bir zam yapıldı, çiftçilerimiz sevinçle karşıladı”

Elazığ Şeker Fabrikası olarak bu yıl 3 ilde pancar ektirdiklerini belirten Elazığ Şeker Fabrikası Müdürü Mümtaz Çelik, “Elazığ, Tunceli ve Diyarbakır olmak üzere bu bölgedeki toplam çiftçi sayımız bin 450 civarında. Çiftçilerden bu yıl toplamda 250 bin ton pancar tesellim edeceğiz. Fabrikamız pancar tesellümüne 18 Eylül tarihinde başladı. Pancar işlemeye de 20 Eylül’de başladık. Bugün kampanyamızın 40’ıncı günü, nasip olursa inşallah 120 gün kampanya yapacağız. Yaklaşık 225 bin ton net pancar işleyeceğiz. Bu pancardan da 30 bin ton civarında kristal şeker üreteceğiz. Yan ürün olarak da 9 bin ton melas 65 bin ton da yaş pancar posası elde edeceğiz" dedi.

Geçen sene 16 polar pancarın tonu 336 lirayken bu yıl 420 liraya yükseldiğini aktaran Çelik, "Cumhurbaşkanımız tarafından çok ciddi bir zam yapıldı. Bunu da çiftçilerimiz sevinçle karşıladı. Gerçekten el emeklerinin karşılığını almış olacaklar. Bu anlamla çiftçilerimiz de mutlu, tabi ki bizler de mutluyuz. Çünkü çiftçilerimizin mutlu olması demek fabrikamızın huzurlu çalışması üretime yansımaktadır. Bu yıl gerçekten kuraklık dünyayı ve ülkemizi etkilediği gibi şeker fabrikası olarak bizi de etkiledi. Çünkü biz 310 bin ton kota dağıttık. Normalde 270 - 280 bin ton pancar elde etmemiz gerekirken bu miktar 250 bin tona kadar düştü. Bu da kuraklığın bize yansıması oldu” diye konuştu.

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