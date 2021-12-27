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Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi sonrası güncel banka faizleri
Kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin devreye girmesinin ardından bankalar parasını mevduat hesaplarında değerlendirmek isteyen müşterileri için faiz yarışına girdi.
Ekonomi 27.12.2021, 15:05
İşte bugün itibari ile bankaların faiz oranları
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Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 20.00
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Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 19.25
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Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 18.75
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Cepte TEB 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 19.00
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Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 19.00
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Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 13.75
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ICBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 17.75
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ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 20.00
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Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 19.00
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Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 13.50
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Turkish Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 17.50
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Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 16.00
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Yapı Kredi 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 17.25
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Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı yüzde 17.00