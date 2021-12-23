Kur korumalı mevduatta baz alınacak dolar kuru için ilk rakam geldi

Döviz kurundaki tarihi rekorlar sonrası TL'nin değer kaybetmesi Türk Lirası'ndan kaçışı hızlandırmış ve borsa hisselerinde de kayıplar başlamıştı. Fiyat etiketlerine ve benzin fiyatlarına da yansıyan zamlar sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat" programını duyurarak döviz kurunda ve altın fiyatlarında büyük bir düşüş sağlamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz" diyerek açıkladığı yeni adımlar, Türk Lirası'nın akşam saatlerinde hızla değer kazanmasını sağladı.

ARADAKİ FARK VATANDAŞLARA ÖDENECEK

Erdoğan'ın duyurduğu adımların arasında bankadaki TL mevduat hesaplarının getirisinin döviz getirisi altında kalması durumunda aradaki farkın vatandaşlara ödenecek olması ve ihracatçılara Merkez Bankası tarafından ileri vadeli kur rakamı verilmesi vardı.

BUGÜNKÜ ALIŞ KURU AÇIKLANDI

Yeni sistemin ardından merakla beklenen dolar- TL alış kuru açıklandı. Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün alış için 12.3480 olarak belirlendi. Rakamlar, düzenli olarak her gün açıklanacak. Bu sayede Türk lirasında kalan vatandaşların kaybının önüne geçilmiş olacak.

YENİ SİSTEMİN AYRINTILARI PAYLAŞILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'dövize endeksli Türk Lirası mevduat' düzenlemesinin ayrıntılarını da açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı 'kur korumalı TL vadeli mevduat' ürününün ayrıntıları şu şekilde: