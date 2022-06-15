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Kur korumalı mevduatın yükü 21 milyar TL'yi aştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe istatistikleri kur korumalı mevduat ürününün bütçeye maliyetinin Mayıs itibariyle 21 milyar TL'yi aştığını gösterdi.

Ekonomi 15.06.2022, 13:49
Kur korumalı mevduatın yükü 21 milyar TL'yi aştı

Kur korumalı mevduat Mayıs ayında bütçeye 4,8 milyar TL ilave yük getirdi.

Böylelikle kur korumalı mevduatın son üç aylık maliyeti 21 milyar TL'yi aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son haftalık verilerine göre kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 3 Haziran haftasında 931 milyar TL oldu. Bir önceki hafta bu hesaplarda 904,1 milyar TL birikmişti.

Mayıs ayında Dolar/TL kuru yüzde 10'u aşan yükseliş kaydetmişti.

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