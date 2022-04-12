Para tasarrufu söz konusu olduğunda, aralarından seçim yapabileceğiniz çeşitli farklı seçenekler bulunur. Göz önünde bulundurmamış olabileceğiniz bir seçenek olan, para birimi korumalı bir mevduat hesabıdır. Bu yüzden kur korumalı mevduat hesabı avantajları nelerdir konusu merak edilebilir.

Kur korumalı mevduat hesabı nedir?

Para birimi korumalı mevduat hesabı; para biriminin değerindeki dalgalanmalara karşı korunan bir banka hesabıdır. Bu, para birimlerini değerinin düşmesi durumunda olası kayıplardan endişe duyan hesap sahiplerine, gönül rahatlığı sağlar.

Aynı zamanda birçok para birimi korumalı mevduat hesabı; rekabetçi faiz oranları sunarak, tasarruf etmek isteyenler için, cazip bir seçenek haline getirir. Kur korumalı mevduat faizi oranları hesaplanırken; Merkez Bankası’nın döviz alış kuruyla vade sonunda yine Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kuru arasındaki fark göz önünde bulundurulur.

Neden kur korumalı mevduat hesabı açılmalı?

Kur korumalı mevduat hesapları; kur dalgalanmalarına karşı koruma sağlayan bir hesap olmakla birlikte, para hesaptayken, para biriminin değerinin değişmesi durumunda, hesap sahibinin para kaybetmeyeceği anlamına gelir.

Bu değişken, bir para birimine sahip bir ülkede yaşayan ya da iş yapan insanlar için büyük bir avantaj olabilir.

* Kur korumalı mevduat avantajları arasında; sigorta kapsamı ve garantili getiri bulunur.

* Mevduat sahipleri; bankanın iflas etmesi durumunda, belirli bir miktara kadar, yatırılan paraların, kaybına karşı tam olarak korunur.

* Hesaplar; geleneksel tasarruf hesaplarından daha yüksek getiri sunar ve hesap açmak için minimum bir miktar gerekir.



Aynı zamanda kur korumalı mevduat hesabı; döviz değerindeki dalgalanmalardan endişe duyan mudiler için faydalıdır. Hesap; tasarruf depolamak ya da döviz cinsinden işlem yapmak için kullanılabilir.

Normal mevduat hesabıyla kur korumalı mevduat hesabı arasındaki fark nedir?

Son günlerde giderek daha popüler hale gelen bir seçenek olan para birimi korumalı hesap, diğer tasarruf yöntemlerine göre bir dizi avantaj sunarken, normal mevduat hesabıyla, kur korumalı mevduat hesabı arasındaki farkı da oluşturur.

Paranızı bankaya yatırdığınızda, banka size parayı nereye koyacağınız konusunda, bir dizi farklı seçenek sunacaktır. Bir seçenek onu para birimi korumalı mevduat hesabına koymaktır. Bu hesap; yatırılan paranızı herhangi bir döviz dalgalanmasından korur.

Bunun anlamı ise; paranız hesabınızdayken para biriminin değeri düşse de herhangi bir para kaybı yaşamayacağınız anlamına gelir. Ancak normal mevduat hesabında böyle bir ayrıcalık yoktur. Dalgalanmalara karşı paranız değer kaybedebilir.

Kur korumalı mevduat hesabına ne kadar para aktarılabilir?

Kur korumalı mevduat hesabına en az 1000 TL ile 20.000 TL yatırım yapılır. Herhangi bir üst limit bulunmaz. Ancak bu limitler bankadan bankaya değişkenlik gösterir.

3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve 12 aylık vadelerle kur korumalı mevduat hesabı açılabilir.

Kur korumalı mevduat faizi hesaplama yapılırken; kur değişimin oranının, hesap üzerindeki faiz oranından daha yüksek olması durumunda, hesaba yüksek olan oran üzerinden bakiye aktarılır.

Kur değişim oranı, daha düşük olursa, Faiz daha düşük orandan hesaplanır.



Vade başlangıç kuru; hesap açılış saatine göre belirlenmez ve ilgili günde, Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz alış kuruna göre ayarlanır. Bu dönemde kısmen de olsa para çekimi yapılamaz. Ayrıca hesabınızı erken kapatma talimatı verdiğinizde; hesap bakiyeniz vadesiz TL hesabınıza aktarılır ve faiz hakkınızı kaybedersiniz.