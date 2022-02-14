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Kur korumalı mevduat büyüklüğü 349 milyar liraya ulaştı

Sultanbeyli’de düzenlenen "Ekonomi Buluşmalarına” katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Kur korumalı mevduat hesaplarına ilgi beklediğimizden çok daha büyük. Kur korumalı mevduat büyüklüğü 349 milyar liraya ulaştı" dedi.

Ekonomi 14.02.2022, 14:59 14.02.2022, 16:25
Kur korumalı mevduat büyüklüğü 349 milyar liraya ulaştı

Sultanbeyli’de düzenlenen "Ekonomi Buluşmalarına” katılan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Kur korumalı mevduat hesaplarına ilgi beklediğimizden çok daha büyük. Kur korumalı mevduat büyüklüğü 349 milyar liraya ulaştı" dedi.

Sultanbeyli’de, AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesi ile ilgili sunum yaptı. Ayrıca kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik devam eden başvurular başta olmak üzere güncel ekonomik gelişmelerle ilgili son bilgileri aktardı.

AK Parti İstanbul İl Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından Sultanbeyli’de düzenlenen "Ekonomi Buluşmaları" toplantısına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin ve iş adamları katıldı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katılımcılara Temel gıda ürünlerinde KDV oranının düşürülmesi ve Kur korumalı mevduat hesaplarına yönelik yapılan başvurular hakkında bilgi verdi, ekonomi ve istihdamla ilgili son gelişmeleri aktardı.

"Salgın döneminde ekonomisi en iyi olan ülkeler arasına girdik"

Ekonomi buluşmaları toplantısına katılan ve sunum yapan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, ”Salgın döneminde aldığımız önlemler sonucunda salgın döneminde ekonomisi en iyi olan ülkeler arasına girdik. Salgınla mücadelemiz aldığımız önlemler ve yatırımlar ile 718 milyar dolara çıktı. Ülkemizde gayri safi milli hâsıla salgın döneminde arttı. Sosyal, siyasi, ekonomik anlamda aldığımız önlemler sonucunda yılsonunda enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesini bekliyoruz. Ekonomide pandemi sürecinden Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin kararıyla istihdama dayalı ihracata yönelik yatırımı büyüten ekonomi modeline doğru yönlendirdik. Merkez Bankası faiz kararlarını düşürerek ekonomimizi ihracata doğru yönlendiren bir yola doğru girdik. 2003-2020 arası küresel ekonomimiz her yıl ortalama yüzde 3.4 seviyesinde büyüme kat etmiştir “ dedi.

“2020-2021 arasında dünya yüzde 3.1 oranında küçülmüştür. Ancak Türkiye ekonomisi yüzde 1.8 büyüme kat etmiştir” diyen Bakan Yardımcısı Gürcan, "Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi dönemi Türkiye’de etkili oldu ancak, yatırımlar, projeler, istihdam alanlarına yönelik çalışmalarımız lojistik altyapımızı tamamlamaya çalıştık. Havaalanları, askeri anlamda uçaklarımız sağlık alanında aşımız yapılan köprüler tüneller hız kesmeden devam etti. Yapılan bu yatırımlar ile pandemi sürecinde ihracatımıza öncelik verdik. Salgın sürecinde yatırımlarımız artarak devam etti” şeklinde konuştu.

“Kur korumalı mevduat büyüklüğü 349 milyar liraya ulaştı”

Bakan Yardımcısı Gürcan, kur korumalı mevduat hesaplarına önemli bir ilginin olduğunu dile getirerek, "Geçtiğimiz Cuma itibarıyla kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 349 milyar liraya yükseldi. 180 milyar lira Merkez Bankası destekli 162 milyar lira ise Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 103 milyar lira tüzel şirketlerden geldi." şeklinde konuştu.

Sanayi endeksinin ciddi şekilde güçlendiğini aktaran Gürcan, "2022 birinci ayı itibarıyla kapasite kullanım oranımızın yüzde 78 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Bu yüzden Türkiye üretime çok güçlü bir biçimde devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin esnafımıza ve sanayicilerimize yönelik açıkladığı tedbirlerle durgunluğu çok hızlı bir biçimde aştık. Gıda ürünlerinde düşürülen KDV fiyatlarında yüzde 8 oranından yüzde 1’e düşürüldü. Bu da vatandaşlarımız için aldığımız önlemler devam edecek" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş,” Dünya’da ekonomi ile ilgili ülkelerin yerleri safları değişmeye başladı. İş yapma şekilleri üretim şekilleri değişmeye başladı. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde yaşanan bu değişimden en az etkilenen ülkelerden biri olduk” diye konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin,” İstanbul İl başkanlığımızın organize ettiği ekonomi işleri başkanımızın ve ekip arkadaşlarının yürüttüğü iş insanları ve iş adamları ile STK temsilcilerimizin kıymetli bakan yardımcılarımızın buluşmasını Sultanbeyli’de gerçekleştiriyoruz” dedi.

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