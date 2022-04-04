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Kumtör Altın Madeni’nin mülkiyeti tamamen Kırgızistan’a geçti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kanada merkezli şirketin işlettiği Kumtör Altın Madeni’nin mülkiyetinin tamamen Kırgızistan’a geçtiğini duyurdu.

Ekonomi 04.04.2022, 22:53
Kumtör Altın Madeni’nin mülkiyeti tamamen Kırgızistan’a geçti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kanada merkezli şirketin işlettiği Kumtör Altın Madeni’nin mülkiyetinin tamamen Kırgızistan’a geçtiğini duyurdu.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, devlet televizyonu aracılığıyla yaptığı halka hitabında, Kanada merkezli Centerra Gold Inc. işlettiği Kumtör Altın Madeni’nin mülkiyetinin tamamen Kırgızistan’a geçtiğini duyurarak, Kumtör madenine ilişkin anlaşmazlığı düzenleyen anlaşmanın imzalandığını belirtti.

“En büyük zenginliğimiz olan Kumtör madeninin tamamen ve sonsuza dek Kırgızistan’ın mülkiyetine geçmesini sağlayabildik” ifadelerini kullanan Caparov, bunu ülke tarihinde dönüm noktası olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Caparov, “Halkımız bugün kendi kaderi için sorumluluğu aldı. Milli çıkarın korunması böyle olmalı. Bu başarımızla halkımızı içten tebrik ediyorum” dedi.

İmzalanan anlaşma uyarınca artık Kumtör Gold şirketinin yüzde 100 hissesinin artık Kırgızistan devletine ait olduğunu ifade eden Caparov, 15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren madenden elde edilen 323 milyon dolar gelirin Kırgızistan’a ait olduğunu kabul ettirdiklerini söyledi.

Caparov, Kanadalı şirketin geçen yılın üçüncü çeyreği için 11 milyon dolar temettü ödeyeceğini kaydederek, ayrıca Centerra Gold’un doğal kaynakların korunması için Kırgızistan’a 50 milyon dolar ödeyeceğini aktardı. Ayrıca 53 milyon dolar tutarındaki ıslah fonu üzerindeki kontrolün Kırgızistan’a iade edileceğini belirten Caparov, devlet şirketi “Kırgızaltın”ın Centerra’daki tüm hisselerini geri bu şirkete geri vereceğini ve Kumtör şirketinin yüzde 100 hissesini alacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Caparov, söz konusu anlaşma ile her iki tarafın karşılıklı taleplerinin geri çekileceğini, tüm davaların sorumluluk kabul edilmeksizin sona ereceğini sözlerine ekledi.

Kumtör madeni

Kırgızistan, Kanadalı şirketin 2004 yılından bu yana işlettiği Kumtör madenini çevreye büyük zarar vermek ve ulusal çıkarları karşılamamak gerekçesiyle mayıs ayında madene kayyum atamıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Centerra Gold şirketi, Ontario Yüksek Mahkemesine başvurmuştu. Kumtör madeni, 2020’de ülke ekonomisinin yüzde 12,5’ini oluşturmuştu.

Kumtör projesinde yolsuzluk davası açılmıştı

Kumtör madeni, ülkede aralarında eski başbakan, bakan ve milletvekillerinin bulunduğu yetkililerin yolsuzluktan gözaltına alınmasına neden olmuştu. Kumtör projesinde yolsuzluk olaylarına ilişkin açılan dava dahilinde eski Başbakanlar Muhammedkalıy Abılgaziyev, Ömürbek Babanov, milletvekilleri İshak Pirmatov, Töröbay Zulpukarov ve diğer yetkililer gözaltına alınmıştı.

2005 ayaklanmasından sonra Rusya’ya sığınan eski Cumhurbaşkanı Askar Akayev de Kumtör davasında ifadesi alınması için 16 yıl sonra ülkeye getirilmişti.

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