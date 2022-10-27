Kültür ve Turizm Bakanlığı: “Ziyaretçi sayısı 40 milyonu, turizm geliri 35 milyar doları aştı”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin bu yılın ilk 9 ayında toplam 40 milyon 246 bin 899 ziyaretçi ağırladığını ve turizm gelirinin de 35 milyar doları aştığını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 9 aylık verilere göre Türkiye’yi ziyaret eden 5 milyon 436 bin 626 yurt dışı ikametli vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı eylül ayı itibarıyla 40 milyonun üzerine çıktı. Türkiye, yılın üçüncü çeyreğinde 17 milyar 952 milyon 361 bin dolar turizm geliri elde etti. Elde edilen gelir rakamı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,1 artış gösterdi. Türkiye’nin 9 ayda elde ettiği turizm geliri de toplam 35 milyar 28 milyon 540 bin dolar oldu. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın istatistiklerine göre toplam sayı içerisinde yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın ilk 9 aylık dönemine göre yüzde 97,96 artarak, 34 milyon 810 bin 273 oldu.

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke Almanya oldu

Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ilk 9 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 99,6 artış oldu. 4 milyon 527 bin 853 kişi ile Almanya birinci, yüzde 11,8 artış ve 3 milyon 864 bin 898 kişi ile Rusya Federasyonu ikinci, yüzde bin 952,9 artış ve 2 milyon 817 bin 271 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla Bulgaristan ve İran izledi.

Eylül ayı artışı yüzde 55,84

Türkiye, 2022 yılının eylül ayında da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,84 artışla 5 milyon 475 bin 453 yabancı ziyaretçi ağırladı. En çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise eylül ayında 860 bin 741 kişi ile Rusya Federasyonu birinci, 677 bin 37 kişi ile Almanya ikinci, 456 bin 867 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık) üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran takip etti.