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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2019 yılında 97 olan Türkiye’de gerçekleştirilmiş uluslararası kongre sayısını 2028 yılında 155’e çıkaracağız."
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2019 yılında 97 olan Türkiye’de gerçekleştirilmiş uluslararası kongre sayısını 2028 yılında 155’e çıkaracağız."
Ekonomi 31.01.2023, 10:48
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "2019 yılında 97 olan Türkiye’de gerçekleştirilmiş uluslararası kongre sayısını 2028 yılında 155’e çıkaracağız."