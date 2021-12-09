banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Tuzla’da Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın!
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!

Kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi istasyonlarında toplanıyor

Petrol Ofisi, Biyodizel Sanayi Derneği iş birliği ile suyun geleceğine sahip çıkıyor. İş birliği kapsamında seçili Petrol Ofisi istasyonlarında kurulan özel noktalarda biriktirilecek kullanılmış yemeklik yağlar, Biyodizel Sanayi Derneği koordinasyonu ile lisanslı atık bitkisel yağ toplayıcılar tarafından toplanıp, geri dönüşüm tesislerine ulaştırılıyor.

Ekonomi 09.12.2021, 11:05
Kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi istasyonlarında toplanıyor

Petrol Ofisi, Biyodizel Sanayi Derneği iş birliği ile suyun geleceğine sahip çıkıyor. İş birliği kapsamında seçili Petrol Ofisi istasyonlarında kurulan özel noktalarda biriktirilecek kullanılmış yemeklik yağlar, Biyodizel Sanayi Derneği koordinasyonu ile lisanslı atık bitkisel yağ toplayıcılar tarafından toplanıp, geri dönüşüm tesislerine ulaştırılıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her 1 litre kullanılmış yemeklik yağ, yaklaşık 1 milyon litrelik içme suyunu kirletebiliyor. Türkiye’de yıllık 2 milyon ton bitkisel yağ tüketiliyor ve bunun kızartma yağları gibi tüketilmeyen bölümünü ise her 100 kişiden 90’ı lavaboya dökerek atıyor. Petrol Ofisi ve Biyodizel Sanayi Derneği’nin gerçekleştirdiği iş birliği, bu önemli soruna yönelik çözümlere bir yenisini daha ekliyor. “Suyun geleceği için kullanılmış yemeklik yağlar Petrol Ofisi’ne” çağrısı yapılan proje kapsamında, hem duyarlı vatandaşların katılımı hem de toplama kolaylığı açısından, yaşam alanlarına yakın şehir içi istasyonlar seçildi. Proje kapsamında tüketiciler kullanılmış yemeklik yağlarını, biriktirdikleri kapalı kaplarla birlikte seçili akaryakıt dağıtım şirketinin istasyonlarında özel olarak oluşturulan toplama noktalarına atabilecekler. Bu noktalarda biriken yağlar, Biyodizel Sanayi Derneği koordinasyonu ile düzenli olarak toplanarak, sonraki süreçte biyodizele dönüştürülecek.

Toplanan yağlarla, yaklaşık 2.2 milyon kişinin içme suyunun temiz kalması sağlanacak

Akaryakıt dağıtım şirketinin 31 istasyonunda başlatılan proje kapsamında yıllık yaklaşık 45 bin litre kullanılmış yemeklik yağın toplanması hedefleniyor. Akaryakıt dağıtım şirketinin istasyonlarında toplanacak kullanılmış yemeklik yağlarla yaklaşık 2.2 milyon kişinin içme suyunun temiz kalması sağlanacak. Öte yandan toplanacak yağların biyodizele dönüştürülmesi ile birlikte hem karbon salınımı hem de ülke ekonomisine ikincil kazanımlar da sağlanacak.

“Geleceğe katkı sağlamak, en önemli hedeflerimiz arasındadır”

Şirketlerinin bu topraklarda doğmuş ülkenin en önemli değerlerinden biri olarak attığı her adımda müşterisine, topluma, bayi ve paydaşlarına fayda üretmeyi, katkı sağlamayı hedeflediğine vurgu yapan Petrol Ofisi CEO’su Selim Şiper, “Milli değerler üzerine kurulmuş bir şirket olarak, bulunduğu sektörlerin lideri olarak, Türkiye’nin en büyük 3 şirketinden biri olarak ‘geleceğe katkı sağlamak’ da, en önemli hedeflerimiz arasındadır. Biyodizel Sanayi Derneği ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği de, bu temel yaklaşımımızın güzel bir örneğidir. Bugün dünya gündeminin büyük bölümünü her ne kadar pandemi kaplasa da, temiz su konusu küresel çapta en önemli sorunlardan biridir. Biz, ‘Petrol Ofisi istasyonları, birer hizmet merkezidir’ diyoruz. Dolayısıyla böylesine önemli bir konuda, böylesine doğru bir çözüme de hizmet etmekten, katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Döngüsel Ekonomi Alanında Örnek Bir Proje”

Evlerde biriktirilen kullanılmış yemeklik yağların çevreye zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün sağlanacağını dile getiren Biyodizel Sanayi Derneği Başkanı Selçuk Borovalı, projenin döngüsel ekonomi alanında örnek olacağını belirtti. Selçuk Borovalı sözlerine şöyle devam etti:

“Biyodizel Sanayi Derneği ve Petrol Ofisi iş birliği ile hayata geçecek proje ile toplanacak bitkisel atık yağlar, biyodizele dönüştürüldükten sonra ithal ikamesi oluşturacak. Türkiye’nin ulaşımında karbon ayak izinin azaltılması, yenilenebilir enerjinin payının arttırılmasına imkân tanıyacak. Ülkemizin sıfır atık hedefine bir adım daha yaklaşacağımız bu süreçte, çevre ve insan sağlığının korunmasına da katkı sağlanacak. Proje ile bir seferberlik başlatıyoruz ve ülke çapında yaygınlaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8