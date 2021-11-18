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Küçükbaş hayvancılıkta destekler kilit rol oynuyor

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Çelik, küçükbaş hayvancılık desteklerinin verilmeye başlandığı 2006 yılından bu yana koyun sayısında yüzde 64, keçi varlığında yüzde 80 artış sağlandığını söyledi:

Ekonomi 18.11.2021, 12:49
Küçükbaş hayvancılıkta destekler kilit rol oynuyor

ANKARA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, küçükbaş hayvancılık sektörüne verilen desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu sektöre 2006 yılından itibaren destek verilmeye başlandığını hatırlatan Çelik, o yıl 5 lira olan anaç koyun keçi desteğinin 2021 yılında koyunda 30 lira, keçide 35 lira olarak uygulandığını bildirdi.

Çelik, 15 yıllık dönemde desteklemeler sayesinde hem yetiştirici hem de anaç hayvan sayısında belirgin artışlar sağlandığına işaret ederek, "Anaç koyun keçi desteğinden 2008 yılında 88 bin yetiştirici faydalanırken bu rakam 2020 yılı desteklemelerinde 201 bin 509 olarak gerçekleşti. Bu da destekleme alan yetiştirici sayısında yüzde 129'luk bir artış olduğunu gösteriyor. Ayrıca 2008'de 9 milyon 400 bin anaç koyun keçi destekleme kapsamında yer alırken geçen yıl bu rakam 24 milyon 305 bin oldu." diye konuştu.

"Küçükbaş hayvancılığımızı destekler ayakta tutuyor"

Küçükbaş hayvan varlığındaki artışta desteklemelerin çok büyük rolü olduğunu vurgulayan Çelik, anaç koyun keçi desteklemeleri yanında sürü büyütme ve yenileme başta olmak üzere, daha önce hiç verilmemiş destekler sonucu küçükbaş hayvan varlığının yıllar itibarıyla sürekli arttığını bildirdi.

Çelik, desteklerin verilmeye başlandığı 2006 yılında 25 milyon 617 bin koyun, 6 milyon 643 bin keçi olmak üzere toplam 32 milyon 260 bin küçükbaş hayvan varlığı bulunduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"2020 yılında koyun sayımız 42 milyon 127 bine, keçi sayımız 11 milyon 986 bine ulaştı. Toplam küçükbaş hayvan sayımız 54 milyon 113 bini buldu. Desteklerin verilmeye başlandığı 2006 yılından bu yana koyunda yüzde 64, keçide yüzde 80 olmak üzere toplam küçükbaş hayvan varlığında yüzde 68 artış sağlandı. Bu noktaya gelinmesinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'nüfus başına bir küçükbaş hayvan' hedefi koyması ve Sayın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin daha önce verilmeyen destekleri getirmesi etkili oldu. Desteklerin önümüzdeki süreçte de artırılarak devam etmesi küçükbaş hayvancılık sektörünü çok daha iyi yerlere getirecek, insanlarımızın güvenli ve kaliteli kırmızı et ihtiyacı karşılanacaktır. Küçükbaş hayvancılığımızı destekler ayakta tutuyor."

#ekonomi
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