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Küçük esnafa vergi muafiyeti yüzleri güldürdü

Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle 850 bin civarında esnafa gelir vergisi muafiyeti gelirken karar küçük esnafın yüzünü güldürdü.

Ekonomi 25.10.2021, 15:49
Küçük esnafa vergi muafiyeti yüzleri güldürdü

Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesiyle 850 bin civarında esnafa gelir vergisi muafiyeti gelirken karar küçük esnafın yüzünü güldürdü.

Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Vergi Paketi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilirken 850 bin civarında esnafa gelir vergisi muafiyeti gelmesi küçük esnafın yüzünü güldürdü. Konuyu değerlendiren Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, yasanın kolaylıklar getirdiğini ve piyasaya rahat nefes aldıracağını söyledi.

“Küçük esnaf vergi vermeyecek”

Yeminli Mali Müşavir Muhammet Bayram, “Kabul edilen yasa teklifiyle geliri 240 bin lirayı aşmayan ve basit usulde vergilendirilen esnafımız artık vergi vermeyecek. Pandemi şartlarından en çok etkilenen sektör ve iş kolu olan mahallemizde, yanı başımızdaki kahvehane, kıraathane, ayakkabıcı, manifaturacı, terzi yıllık beyan ettiği geliri 240 bin lirayı aşmayan esnafımız, bundan sonra gelir vergisi beyannamesi vermeyeceği gibi bu beyanlarına istinaden çıkacak vergiyi de ödemeyecek. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin desteği gibi diğer teşviklerle ayakta kalmaya çalışan esnafımız artık gelir vergisi vermeyecek” dedi.

"Artık çiftçimiz destek ve hibe ödemelerini daha fazla almış olacak"

Çiftçilerin de yasadan yaralanacağını belirten Bayram, “Çiftçilerimizin gübre, hayvan destek ödemeleri ve mazot desteklerinden alınan yüzde 4 ila yüzde 6 oranındaki vergi kaldırıldı. Artık çiftçimiz destek ve hibe ödemelerini daha fazla almış olacak. Bu sayede çiftçilerimizin üretmiş olduğu mahsuller dolayısıyla ceplerine daha fazla para girecek ve sofralarımıza daha uygun fiyatlı ürünler gelecek. Bu durum enflasyonla mücadelenin de önemli bir kısmını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Dijital Vergi Dairesi kurulacak

Düzenlemeyle Dijital Vergi Dairesi ve Dijital Vergi Asistanı kurulacak. Böylece vergi dairesine gitmeden tüm işlemler uzaktan mobil telefon, tablet ve bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilebilecek.

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