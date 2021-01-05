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Küçük esnaf yeniden veresiyeye döndü

Küçük esnafın nabzını tutan ‘Türkiye Geleneksel Kanalın Nabzı: REM Esnaf Barometresi’nin Kasım 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre veresiye alışverişin yaygınlığı önceki döneme göre 6 puan artarak yüzde 45’e ulaştı. Covid-19 salgınına yönelik endişe yüzde 76 ile en yüksek seviyeye çıktı

Ekonomi 05.01.2021, 12:34
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Küçük esnaf yeniden veresiyeye döndü

Türkiye’de geleneksel esnafın nabzını tutan REM Esnaf Barometresi Raporu Kasım 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Rapora göre bir önceki dönem yüzde 39 olan veresiye alışveriş yaygınlığı 6 puan yükselerek yüzde 45’e ulaştı. Bu dönemde veresiye alışverişlerin toplam ciro içindeki payı yüzde 7 oldu. Salgındaki yükselen vaka sayıları endişeli esnaf oranını yüzde 76 ile en yüksek seviyeye çıkardı.

Yeni nesil perakende araştırmaları ve perakende analitiği kurumu REM People’ın CEO’su Bülent Peker, raporu hakkında şöyle konuştu: “Covid-19 salgınındaki ikinci dalga sayılabilecek dönemde küçük esnafa yönelik göstergeler de değişti. Güven, Ticaret ve Politika endekslerinde düşüş yaşanırken geleceğe yönelik umutlar yeterli aşı ve etkin dağıtıma bağlı olacak.”

Her ay Türkiye temsili sağlanacak şekilde 650 noktada yapılan ölçümlerle hazırlanan “REM - TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırma panelinin Kasım’20 sonuç raporunda öne çıkan başlıklar ise şöyle:

VERESİYE YAYGINLIĞI 6 PUAN ARTTI:

Bu dönemde veresiye ile alışverişe yönelik ilgi de arttı. Veresiye alışveriş yapılabilen nokta oranı, bir önceki döneme göre 6 puanlık artışla yüzde 45’e çıktı. Veresiyenin toplam ciro içindeki payı ise yüzde 7 ile önceki dönemle aynı oldu.

ESNAF DA BANKAYA BORÇLU:

Veresiye oranındaki artış esnafın borçlanma düzeyindeki artışı tetikledi. Kredi borcu olan esnafın oranı Kasım ayında da artış göstermeye devam etti. Her iki esnaftan birinin (yüzde 49) kredi borcu bulunuyor. Faiz oranlarındaki artışa karşın, ekonomik durgunluğun mali durumunu etkilemesi, esnafı kredi kullanmaya yöneltti.

GÜVEN ENDEKSİ 0,6 PUAN DÜŞTÜ:

Güven Endeksi, bir önceki döneme göre 0,6 puanlık kısmi düşüşle 10,5 oldu. Covid-19 salgınının tekrar yaygınlaşması ve içinde bulunduğumuz ekonomik durgunluğun daha da derinleşmesine bağlı olarak oluşan kötümser algı düşük trendin devam etmesinde önemli rol oynadı.

KISITLAMALARLA MEYVE-SEBZE SATIŞI ARTTI:

Ticaret Endeksi ise 0,5 puan azalarak 14,9 olarak açıklandı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisiyle meyve-sebze, temizlik ürünlerindeki artış Ticaret Endeksi’nin neredeyse aynı kalmasında etkili oldu.

EKONOMİK GÖSTERGELER KORKUTTU:

Politika Endeksi bir önceki döneme göre 4,3 puanlık düşüş ile 12,6’ya indi. Son dönemdeki temel ekonomik göstergelerdeki olumsuz değişim Politika Endeksi’nin düşüşünde önemli derecede etki gösterdi.

BABA ESNAF SEGMENTİ DAHA ENDİŞELİ:

Covid-19 salgını geleneksel kanal esnafının yüzde 76’sında endişe oluşturdu. Bu oranla salgın sürecindeki en yüksek seviyesine çıktı. Baba esnaf segmenti olarak adlandırılan 55 yaş ve üzeri esnafta bu oran yüzde 85’e çıktı.

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