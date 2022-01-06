KT Portföy’e ‘En İyi İslami Portföy Yönetimi’ ödülü

Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy, The Next 100 Global Awards 2021’de, ‘En İyi İslami Portföy Yönetimi’ ödülüne layık görüldü.

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşlarından biri olan Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy, bankacılık ve finans dünyasındaki şirketlerin uzmanlık ve mükemmellik alanlarında öne çıkan uygulamalarını ödüllendiren Global Banking & Finance Awards kapsamında düzenlenen The Next 100 Global Awards 2021’de, ‘En İyi İslami Portföy Yönetimi’ ödülünün sahibi oldu.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan KT Portföy Genel Müdürü Hamit Kütük, “Uluslararası alanda önem arz eden ‘En İyi İslami Portföy Yönetimi’ ödülü, portföy ve varlık yönetimi alanındaki stratejilerimizin ve müşterilerimize yönelik hayata geçirdiğimiz uygulamaların doğruluğunu bir kez daha gösterdi. Geçtiğimiz Ekim ayında sürdürülebilirlik kriterlerine uygun yerli ve yabancı şirketlerin hisse senedi ve kira sertifikalarına yatırım yapılan KSR Sürdürülebilirlik fonumuzu yatırımcıların ilgisine sunmuştuk. Bu yıl ise Teknogirişim GSYF, Lonca GSYF ve Neova GSYF’den sonra KOBİ GSYF ile yatırımlarımıza devam etmeyi planlıyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımız ekseninde teknoloji, inovasyon ve dijital dönüşümle güçlendirdiğimiz çalışmalarımızla tüm müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.