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KT Portföy liderliğindeki yatırım turunda Otovınn’a 1 milyon dolarlık yatırım

Otomotiv hizmet platformu Otovınn, Kuveyt Türk’ün iştiraki KT Portföy’ün yönettiği Lonca GSYF ve Teknogirişim GSYF liderliğinde, yurtdışı yatırımcıların da katılımıyla 1 milyon dolar yatırım aldı.

Ekonomi 23.05.2022, 12:24
KT Portföy liderliğindeki yatırım turunda Otovınn’a 1 milyon dolarlık yatırım

Otomotiv hizmet platformu Otovınn, Kuveyt Türk’ün iştiraki KT Portföy’ün yönettiği Lonca GSYF ve Teknogirişim GSYF liderliğinde, yurtdışı yatırımcıların da katılımıyla 1 milyon dolar yatırım aldı.

Kurumsal ve bireysel kullanıcıların sahip olduğu araçlar için satış sonrası hizmetleri tek çatıda toplayan Otovınn, 2020 yılında Kuveyt Türk’ün iştiraki KT Portföy Teknogirişim GSYF’nin liderliğinde aldığı 5 milyon TL’lik ilk tur yatırımdan sonra, bu kez KT Portföy’ün yönetimindeki Lonca GSYF ve Teknogirişim GSYF’nin liderlik ettiği yatırım turunda, yurt dışından yatırımcıların da katılımıyla 15 milyon dolar değerleme ile toplam 1 milyon dolarlık yatırım aldı.

Verilen bilgiye göre, girişimci iş insanı Serkan Bakırtaş tarafından 2013 yılında kurulan platform, otomobil kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu servis, bakım ve koruma, kuaför, otopark, lastik değişimi, çekici ve vale gibi satış sonrası hizmetleri mobil uygulamada toplayarak, araç satış sonrası hizmetlerde önemli bir dijital dönüşüm projesine imza atıyor.

“Lonca GSYF ile girişimcilere yatırım yapmayı sürdüreceğiz”

KT Portföy Yönetimi Genel Müdürü Hamit Kütük, yatırım turuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Otovınn, sahip olduğu teknoloji platformu ve yaygın hizmet ağıyla kurumlara ve bireylere dönük satış sonrası tüm araç hizmetlerini en verimli şekilde sunmayı hedefliyor. Otomotiv hizmet platformu, yurtdışından eş yatırımcıların katılımıyla liderlik ettiğimiz ilk yatırım sonrası son iki yılda teknolojiye önemli yatırımlar yaparak, hizmet ağını ve kurumsal müşteri sayısını ciddi şekilde artırdı. 15 milyon dolar değerlemeyle aldığı 1 milyon dolar tutarındaki yeni yatırımla birlikte Otomotiv hizmet platformu, özellikle bireysel müşterilerin ilgisini çekebilecek yeni hizmetler sunmayı hedefliyor. Yatırım turuna liderlik etmekten dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Lonca GSYF ile benzer şekilde teknoloji odaklı ölçeklenebilir şirketlere erken aşama ve sonrasında büyüme sermayesi yatırımları yapmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“2022 yılında 5 bin nokta ve 400 bin son kullanıcıya hizmet vermeyi planlıyoruz”

Yeni yatırımla kurumsal segmentin yanı sıra bireysel segmentte de hızlı bir büyüme hedeflediklerini kaydeden Otovınn kurucusu Serkan Bakırtaş, “Platform olarak, 3 bine yakın anlaşmalı noktamızla binlerce kullanıcıya hizmet vermeye ve hızlı şekilde büyümeye devam ediyoruz. 2022 yılı tamamlandığında bu sayıyı, 5 bin noktaya ulaştırmak ve 400 bin son kullanıcıya yükseltmek için yeni uygulamaları ve hizmetleri devreye alıyoruz. Ayrıca bir süredir yurtdışı hizmeti için pazar araştırması yapıyoruz. Aldığımız 1 milyon dolar yatırımla yakın zamanda platformumuzu global bir girişim haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Platform 81 ilde hızlı büyümesini sürdürüyor

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin en yaygın servis hizmet ağına sahip olan platform, 81 ilde anlaşmalı olduğu 3 bine yakın hizmet noktasında kullanıcılarına sabit fiyatla, kaliteli ve sigortalı hizmet ve operasyonel kolaylık sağlıyor. Otomobil kullanıcılarının sürekli ihtiyaç duyduğu servis, bakım ve koruma, kuaför, otopark, lastik değişimi, vale gibi satış sonrası hizmetleri tek çatı altında toplayan platform, saha operasyonları ile dijital altyapıyı birleştirerek sürekli ve yüksek kaliteli kullanıcı deneyimi sunuyor. Özellikle kurumsal kullanıcılar için operasyonel giderlerde kontrol imkânı veren platform, bireysel kullanıcılar için ise nakit, mobil uygulama üzerinden ödeme veya QR kod ile ödeme ile kontrol ve kolaylık imkânı sağlıyor. Platform aldığı yatırımla kullanıcı sayısını artırmayı, saha operasyonlarını güçlendirmeyi ve yazılım altyapısı ile dijitalizasyon sürecini geliştirerek yurtdışına açılmayı hedefliyor.

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