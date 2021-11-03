İSTANBUL (AA) - Kron, teknoloji alanında dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Omdia’nın “Omdia Universe: Selecting a Privileged Access Management Solution, 2021-22” raporunda dünyanın lider Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi şirketleri arasında gösterildi.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, global arenada bu alandaki tüm şirketlerin pazar etkisi, çözüm yetenekleri ve müşteri deneyimi kombinasyonuna odaklanan raporda, Türkiye’nin global arenada faaliyet gösteren Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) üreticisi Kron, alanında pazarın lider şirketlerinden biri olarak seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, PAM alanında Türkiye’nin ve dünyanın alanında lider konumdaki kurumlarına hizmet veren ve yazılım ürünlerini Avrupa, Asya-Pasifik, Güney ve Kuzey Amerika’ya ihraç eden bir şirket olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Dünyaca ünlü araştırma ve danışmanlık şirketi Omdia tarafından pazar liderleri arasında gösterilerek ürünlerimizin kalitesi ve benzersizliğini bir kez daha vurgulamış olmaktan gurur duyuyoruz. PAM pazarı 2020 yılında 2 milyar dolara yükseldi. Bu da 2019 yılına göre yüzde 14’lük bir artışı temsil ediyor. Öte yandan pazarın 2021 yılında 2,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Rapora baktığımızda ise PAM pazarının 2025 yılında 4 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Böylesine büyük bir pazarda bu başarıya ulaşmamızda var gücüyle çalışan ve katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim."





- Geleceğin teknolojilerini inşa etmek için yol haritası sunuyor





Verilen bilgiye göre, dünyanın önde gelen araştırma ve danışmanlık şirketlerinden Omdia, her yıl gerçekleştirdiği Omdia Universe raporu ile teknoloji karar vericilerinin var olan sayısız PAM ürünlerinden en iyi şekilde yararlanabilmelerini ve doğru kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Global arenada bu alandaki tüm şirketlerin pazar etkisi, çözüm yetenekleri ve müşteri deneyimi kombinasyonuna odaklanan Omdia Universe raporu, böylelikle alanında en iyi performansı gösteren şirketleri de liderler, rekabetçiler ve umut verenler olarak belirliyor. Şirket ayrıca, teknoloji üreticilerinin pazardaki konumlarını, kullanıcıların ihtiyaçlarını nasıl daha iyi karşılayabileceklerini ve geleceğin teknolojilerini nasıl inşa etmeleri gerektiğini daha iyi anlamalarına olanak sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Bilgi teknolojileri alanının siber güvenlik odağında yer alan PAM, gizlilik gerektiren kritik kurumsal verilere, şirketlerin regülasyonlarla korumakla yükümlü olduğu kişisel verilere erişimi detaylı ve sıkı bir şekilde kontrol ederek, yönetmeye yarayan bir çözüm olarak konumlanıyor.

Kron, üst üste iki kez Gartner raporuna giren ilk ve tek Türk şirketi olmasının yanında KuppingerCole, Forrester gibi araştırma şirketlerinin raporlarında da dünyanın sayılı PAM yazılımı sağlayıcıları arasında gösterilmişti.

Kron, İstanbul İTÜ ARI Teknokent’teki merkezi, Ankara Bilkent Cyberpark ve İzmir’deki Ar-Ge merkezleri, New Jersey ve İslamabad ofisleriyle çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

