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Kron: Bir veri ihlalinin kurumlara maliyeti ortalama 4,24 milyon dolar

- Kron Kurumsal İş Birimi Satış Direktörü Ümit Çelik:- "Siber saldırılar yapan bir grubun saldırı duyurusu öncüler kapsamına giriyor. Kurumlar nadir de olsa öncülerle karşılaşıyor. Bunun yanı sıra gösterge ise herhangi bir veri ihlalinin meydana geldiğini veya anlık gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor"

Ekonomi 13.12.2021, 10:30
Kron: Bir veri ihlalinin kurumlara maliyeti ortalama 4,24 milyon dolar

İSTANBUL (AA) - Şirketler ve devlet kurumları için büyük bir sorun haline gelen veri ihlalleri, şirketleri ve devlet kurumlarını finansal olarak zorlarken, 2021 yılı itibarıyla bir veri ihlalinin kurumlara ortalama 4,24 milyon dolar maliyete neden olduğu görülüyor.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, veri ihlalinin tespiti, şirketlerin ve kurumların siber güvenliği için hayati önem taşıyor.

Teknolojinin hayatın her alanına uyum sağlaması ile beraber şirketlerin ve devlet kurumlarının siber sorumlulukları daha da artarken, bu sorumlulukların başında veri ihlallerinin önlenmesi geliyor.

Şirketler ve devlet kurumları için büyük bir sorun haline gelen veri ihlalleri, şirketleri ve devlet kurumlarını finansal olarak zorluyor. Verilen bilgiye göre, 2021 yılı itibarıyla bir veri ihlalinin kurumlara ortalama 4,24 milyon dolar maliyete neden olduğu görülüyor.

Veri ihlalleri, şirketler için maddi kayıpların yanı sıra şirketlerin kurumsal imajlarına da olumsuz olarak yansırken, veri ihlalini belirlemek ve kontrol altına almak ortalama 287 günü buluyor.

Veri ihlali, şirkete veya kuruma ait olan gizli ve hassas bilgilerin, verilerin, yetkisi olmayan kişilere sızdırılması veya siber saldırganlar tarafından ele geçirilmesi anlamına geliyor.

Siber saldırganlar veri güvenliklerini ihlal ederek önemli ve kritik bilgilere ulaşabiliyor. Bu siber saldırı sonucu şirketler ya da kurumlar, yaşadıkları ciddi maddi kayıpların yanı sıra kurumsal imaj açısından büyük sorunlar yaşıyor. Bu sebeplerden dolayı veri ihlalinin tespiti, kurumların gelişmiş siber güvenlik ağı için önemli bir yer tutuyor.

Kritik veri ihlallerini detaylı bir şekilde araştırmak, veri ihlali oluşmadan önce konu hakkında bilgilenmek ve konu hakkında önlem almak son derece önem arz ediyor.

- Veri ihlalleri PAM yazılım çözümleri ile engellenebiliyor

Siber saldırı sonrası yaşanılan veri ihlalinin yarattığı hasarı azaltmak için hızlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor. Şirketler, 200 günden fazla süren veri ihlallerinde ortalama 4,87 milyon dolar zarara uğruyor.

Günümüzde veri ihlalleri genellikle fazla yetkiyle donatılmış kurum/şirket bünyesinde çalışan eleman tarafından, kuruma veya şirkete saldırı niteliğinde gerçekleşiyor. Özellikle bu türden saldırıları ve veri ihlallerini önlemenin etkili yollarından biri de Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi yani "PAM (Privileged Access Management)" adı verilen çözümlerinden geçiyor.

Bu çözümler yetki ile donatılmış hesaplar, yani ayrıcalıklı hesaplar üzerinde tam erişim ve denetim sağlıyor. Bu kapsamda PAM (Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi), siber saldırganların veri ihlalleri girişimlerine karşı başarı sağlıyor.

- "İhlal hakkında veri topladıktan sonra bu ihlali analiz etmelisiniz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Kurumsal İş Birimi Satış Direktörü Ümit Çelik, veri ihlallerinin ardında farklı nedenler olabileceğini belirterek, veri ihlali araştırması yaparken ilk olarak veri ihlalinin tespit edilmesi gerektiğini aktardı.

Çelik, ihlal tespit noktasında öncüler ve göstergeler olarak ifade edilen iki bileşen olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Siber saldırılar yapan bir grubun saldırı duyurusu öncüler kapsamına giriyor. Kurumlar nadir de olsa öncülerle karşılaşıyor. Bunun yanı sıra gösterge ise herhangi bir veri ihlalinin meydana geldiğini veya anlık gerçekleştirdiğini ortaya koyuyor. Göstergenin örnekleri arasında, tanıdık olmayan ağdan gelen oturum açma işlemleri ve veri tabanı sunucusuna karşı arabellek taşması girişimleri bulunuyor. Veri ihlalinin tespitinden sonra ikinci adım olarak acil müdahale önlemleri almamız gerekir. İlk olarak veri ihlalini tespit ettiğiniz tarihi ve saati kaydetmeniz gerekir. Ardından veri ihlalin tespit eden kişi, hızlıca şirketteki sorumlulara rapor vermeli. Ardından sızdırılan hassas verilerin yayılmasını engellemek için bu verilere erişim kısıtlaması getirilmelidir. Bu adımları uyguladıktan sonra veri ihlali ile ilgili kanıt toplamamız oldukça önemlidir.

Veri ihlaline dair kanıtları toplamak için siber güvenlik araçlarınızı kontrol edebilirsiniz. İhlal hakkında veri topladıktan sonra bu ihlali analiz etmelisiniz. Veri ihlalinden etkilenen tüm paydaşlara haber vermeli ve siber güvenlik güçlerini konuyla ilgili bilgilendirmelisiniz. Bu adımları uyguladıktan sonra ve gerekli önlemleri aldıktan sonra bundan böyle ileride yaşanabilecek bu tür sorunları engellemek için çeşitli tedbirler almalısınız."


#kron #Kron Kurumsal İş Birimi Satış Direktörü Ümit Çelik #Veri İhlali
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