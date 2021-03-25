Son Dakika
Kritik zirve öncesi Merkel'den Türkiye mesajları
Almanya Başbakanı Merkel, "Türkiye ile yüksek seviyede teması nasıl yeniden başlatacağımızı tartışacağız." ifadesini kullandı.
Ekonomi 25.03.2021, 15:24 25.03.2021, 15:30
11
Bugün başlayacak Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde, COVID-19 aşısındaki aksaklıkların yanı sıra Türkiye ile ilişkiler ve Rusya konuları görüşülecek.
Almanya Başbakanı Angela Merkel de, AB zirvesi öncesi Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Merkel'in açıklamalarından satır başları:
- Türkiye ile yüksek seviyede teması nasıl yeniden başlatacağımızı tartışacağız.
- Türkiye Doğu Akdeniz'de tansiyonu düşürecek adımlar attığının işaretini veriyor.
- Türkiye'nin insan hakları ve hukukun üstünlüğü kurallarına uyduğunu göstermesini bekliyoruz.
- Türkiye 3.6 milyon mülteciyi kabul ettiği için takdiri hak ediyor.