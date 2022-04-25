Kripto paralarda sert düşüş yaşandı! İşte son durum...

BİTCOİN 39 BİN DOLARIN ALTINDA

Bitcoin dün 43.000 doları zorlarken Powell'ın daha hızlı hareket etmenin uygun olduğunu açıklamasıyla yönünü aşağı çevirdi. Bu öğlen itibarıyla günlük yüzde 3.5 değer kaybederek 39 bin doların altına geriledi.

ETHEREUM'DA YÜZDE 4’ÜN ÜZERİNDE DÜŞÜŞ

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli dijital varlık Ethereum bugün yüzde 4’ün üzerinde kayıpla 2 bin 797 dolara düştü. Son günlerde 3 bin dolar pivot seviyenin altına sarkan Ethereum satışların derinleşmesiyle birlikte 2 bin 800 dolar destek seviyesini de aşağı yönlü kırmış oldu.

Bugün gerçekleşen sert hareketin etkisiyle birlikte Ethereum fiyatı 18 Mart tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü.

DOGECOİN DE DEĞER KAYBEDİYOR

Dogecoin yüzde 4,10 değer kaybetti. 25 Nisan 2022 Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 0,1288 satış fiyatı ise,1287 Dolar oldu.

RİPPLE'NİN FİYATINDA SON DURUM

Ripple 25 Nisan 2022 Pazartesi günü yüzde 4,36 değer kaybetti. Ripple alış fiyatı 0,6786 Dolar, satış fiyatı ise 0,6785 Dolar oldu.

FED'in faiz kararı yalnızca kripto paralarda değil küresel hisse piyasalarında da sert düşüşleri beraberinde getirdi.

New York borsasında teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq endeksi son üç işlem gününde yüzde 6.22 oranında değer kaybetti.

Özellikle son dönemde Nasdaq endeksi ile Bitcoin arasındaki pozitif korelasyon dikkat çekiyor. Nasdaq endeksindeki düşüş Bitcoin fiyatının geri çekilmesinde etkili oluyor.

65 BİN DOLAR TAHMİNİ

Uzmanların Bitcoin'in gelecekteki fiyatına yönelik tahminlerini ölçen anketler düzenleyen Finder'in geçtiğimiz hafta yaptığı anket Bitcoin fiyatının bu yıl sonunda 65 bin doları geçeceğini ortaya koydu.

35 uzmanın katılımı ile yapılan ankette Bitcoin'de 2025 yılı sonuna kadar fiyatın 179 bin 280 çıkacağı öngörüldü.

Ocak ayında yayınlanan ankette bu yıl sonu için Bitcoin fiyat beklentisi 76 bin 360 dolar, 2025 yılı sonu için ise 192 bin 800 dolar olmuştu.

2030 yılı için Bitcoin fiyatına yönelik beklenti ise ocak ayındaki 406 bin 400 dolardan 420 bin 240 dolara çıktı. (yenişafak)