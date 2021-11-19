Kripto paralar büyük değer kaybı yaşıyor

Kripto Para piyasalarındaki Ekim ayında başlayan yükseliş dalgası Kasım ayında devam etmedi. Ekim ayında her geçen gün rekorlara sahne olan kripto paralar Kasım ayında serbest düşüş göstermeye başladı. Düşüşte, 2014 yılında batan kripto para borsası Mt. Gox'un Bitcoin sahiplerine Bitcoin'leri iade edeceği ve 2022 yılında iade edilen Bitcoin'lerin satışa konu edilebileceği beklentisi iddiası da etkili oldu.

Lider kripto para birimi Bitcoin'in 69 bin Dolar olan tarihi yüksek noktasından 55 bin dolara kadar geriledi. Kısa sürede 14 bin dolar eriyip yüzde 20 civarında değer kaybeden Bitcoin ayı piyasasına girdi.

Güne 58 bin 3 dolardan başlayan Bitcoin gün içinde en düşük 55 bin 610 dolar, en yüksek de 58 bin 237 dolar seviyesini gördü. Saat 08:11 itibarıyla Bitcoin yüzde 3'e yakın kayıpla 56 bin 353 dolardan işlem görüyor.

ETHEREUM 4 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Kripto para dünyasının en güçlü ikinci aktörü olan Ethereum da düşüşünü sürdürüyor. Ethereum 4865 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştı ancak bu seviyede fazla kalamadı.

Kar realizasyonu olarak da değerlendirilen bu düşüşler neticesinde Ethereum bugün 3959 dolara kadar geriledi. Gün içinde en düşük 3959 dolar, en yüksek de 4104 dolar seviyesini gördü. Saat 08:11 itibarıyla 4055 dolar seviyesinde alıcı buluyor.

KÖPEK COİNLERİ KAYBA YÖNELDİ

Shiba Inu ve Dogecoin ise düşüş grafiği sergiliyor. Dogecoin saat 08:11 itibarıyla yüzde 1.5 düşüşle 0.22 dolar, Shiba Inu ise yüzde 2 kayıpla 0.00004287 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

KRİPTO PARALARA BIDEN DARBESİ

Biden’ın imzaladığı altyapı paketi ile kripto paralarda düşüş meydana gelmişti. Geleneksel piyasalarda işlem yapan broker’lara benzer şekilde, kripto para piyasalarında işlem yapanlara da vergi raporlama şartı getirilecek. Ayrıca, kripto para piyasalarının yanında ‘madenci’ gibi toplulukları da kapsaması bekleniyor. Bundan sonraki adımda IRS’in (Amerikan Gelir İdaresi) yasada yer alan maddeleri nasıl yorumlayacağı takip edilecek.

Kaynak: Hurriyet.com.tr