Kripto para piyasasında son 24 saat

BTCUSD

COVID-19 mutasyon haberleri doğrultusunda finansal piyasalarda satış baskısı oluşmuş, bu durum kripto paralarda da nakde dönme arzusu yaratmıştı. Üzerinde durduğumuz 24300 direncini test etmesinin ardından çekilen BTCUSD, 9MA’yı aşağı yönlü kırdı. 4 saatlik grafikte denge seviyesinde konumlanan kripto para biriminin yatırımcısı, meydana gelen düşüşün ardından kararsızlık evresinde.

Long pozisyonların hacminde artış yaşanması ve aşırı alım bölgesine geçiş olması durumunda 24000 ile 24300 bandı takip edilebilir. Direncin kırılması aşırı alım bölgesi boyunca fiyatlar görmemize sebep olabilir ve bu durum 26000’lere kadar ivme yaratabilir. Satış baskısının devam etmesi halinde 20000-19800 bandına kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir. Ancak, bölgeden yaşanabilecek negatif yönlü bir çıkış olması halinde yatırımcının dikkatli olmasında yarar görülmektedir.

ETHUSD

630 desteğine kadar çekilme olabileceği, ancak kritik desteğin kırılmasıyla satış baskısının artabileceğini belirttiğimiz ETHUSD mutasyon haberleri etkisiyle panik satışlarına maruz kaldı ve 600 seviyelerine kadar çekildi. 4 saatlik grafikte aşırı satım bölgesinde konumlanan kripto para biriminde 600-592 desteği ilk etapta takip edilebilecek bant aralığı. 592 desteğinin kırılması 566 desteğini gündeme getirebileceğinden dolayı dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Yukarıda 620-630 bandı kritik eşik olarak karşımıza çıkıyor.

LTCUSD

124 seviyelerine kadar ivme kazanan LTCUSD short pozisyonların hacmindeki artışla birlikte 100 desteğine yöneldi. Kritik 100 desteğinin kırılması halinde 96 ve 89 destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarıda ise 106 direnci 9MA’nın denk geldiği bölge olması açısından kritik direnç olarak karşımıza çıkıyor.

XLMUSD

4 saatlik grafikte oluşturduğu yükseliş trendini aşağı yönlü kıran XLMUSD, 0.1529 desteğine yöneldi. Desteğin kırılmasıyla 0.1348 seviyesine kadar çekilme beklenebilir. Ara destek olarak 0.1455 takip edilebilir. Yukarıda ise 9 MA ve 0.1670 direncinin üzerinde tutunması kripto para birimi açısından önem taşıyor.