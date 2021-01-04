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Kripto para piyasasında son 24 saat değerlendirmesi

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik’in kripto para piyasası son 24 saat değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi 04.01.2021, 13:23
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Kripto para piyasasında son 24 saat değerlendirmesi

Bitcoin Financial Times’ın Kapağında

Bitcoin’in piyasa değeri, 3 Ocak’ta 34.000 doları geçmesiyle 638 milyar dolarlara çıktı ve bu haliyle Alibaba’yı geçti. Tesla ile Bitcoin arasındaki fark ise kapandı. Zirvede olan isim ise 2 trilyon 255 milyar dolarla Apple.

Kurumsal yatırımcılar çıkartılan bütün yeni Bitcoin’leri alıyor. Grayscale ise neredeyse yeni üretilen tüm Bitcoin’lerin üç katı kadar alım gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay 72.950 adet Bitcoin alan firmanın alımlarına karşın madenciler 28.112 adet Bitcoin üretti. Alıcılar, Bitcoin depoluyor ve uzun vade için soğuk cüzdanlara çekiyor. Borsadaki BTC miktarı azalıyor, arz kısıtlanıyor. Bu durum karşısında ise fiyatlarda yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesi bekleniyor.

XRP’ı destekleyen yatırımcı kitlesi Beyaz Saray’a vermek üzere imza topluyor. Ripple davasının durdurulması için çaba gösteren grup XRP’nin sanal para olarak kabul edilmesini istiyor. Şu ana kadar ise 10 binden fazla kişi destek vermiş durumda.

Bitcoin Financial Times’ın kapağında yer aldı. Dünyanın en büyük iş gazetelerinden biri olan Financial Times, yükselişin ardından Bitcoin grafiğine yer verdi. Medyanın dikkatini çeken kripto para biriminin yükselişinin balon olmadığının altı çiziliyor.

BTCUSD

34.200 seviyelerini test etmesinin ardından kar realizasyonlarıyla karşılaşan BTCUSD’den altcoinlere giriş sürüyor. Senato seçimleri ve kurumsalların etkisiyle ivme kazanan kripto para biriminin 30.000’in üzerinde tutunmaya devam etmesi alımları destekleyici olacaktır. Böylelikle, 34.200 ve 36.300 dirençleri izlenebilir. Aşağıda ise 30.000 seviyesine kadar olan fiyatlamalar olağan karşılanabilir. 30.000 desteğinin kırılması halinde 28300 ve 26600 destekleri izlenebilir.

ETHUSD

ETHUSD’nin 1.000 dolar üzerindeki mücadelesi sürüyor. 760 seviyesini yukarı yönlü kırmasının ardından ivme kazanan kripto para birimi 1152 direncini kırmayı başarırsa 1270 ve 1444 dirençleri takip edilebilir. Olası bir satış baskısında 1.000 desteğine kadar olan çekilmeler olağan karşılanabilir. Ancak, kritik sınırın aşağı yönlü kırılması halinde 922 seviyeleri gündeme gelebileceğinden dolayı dikkat edilmesinde yarar görülmektedir. Ana haliyle kripto para biriminin haftalık grafiğinde beliren çanak formasyonu dikkat çekmeye devam ediyor. Formasyon hedefinin tamamlanması kripto para biriminde yeni zirveleri beraberinde getirebilir, olası çekilmeler ise bozulma yaratmadığı müddetçedeğerlendirilebilir.

XLMUSD

4 saatlik grafikte oluşturduğu düşüş trendini kırarak 0.1530 direncini test eden XLMUSD kritik alanda satış baskısıyla karşılaştı. 0.1348 desteğine yönelen kripto para biriminde short pozisyonların hacmindeki artış devam ederse 0.1254 desteği gündeme gelebilir. 0.1254’te meydana gelebilecek negatif yönlü bir çıkış ise satış baskısını derinleştirebilir. Güçlü bir destek olan bölgenin üzerinde tutunması ise alımları destekleyici olacaktır. Bu durumda, 0.1530 direnci tekrar gündeme gelebilir. Direncin kırılması ise reaksiyonun devamlılığı açısından önemli gözüküyor. Böylelikle, 0.1670 ve 0.1782 seviyeleri izlenebilir. Geniş açıdan baktığımızda 0.1254 ile 0.1530 bandından çıkışı belirleyici olabilir.

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