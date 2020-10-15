Kredi kartlarında en hızlı büyüyen banka: ‘VakıfBank’

Gençlerden emeklilere, çiftçiden iş dünyasına ve taraftara kadar her kesimin tercihine uygunkredi kartı ürünü sunan VakıfBank, yılın ilk 9 ayında bir milyonu aşan yeni kredi kartını kullanıma sunarak, kartlarda sektörünün en hızlı büyüyen bankası oldu.

Müşteri talebine uygun çözümler

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, “Bu başarının arkasında güçlü bir içerik çalışması var. Teknolojik yeniliklerden müşterilerimizin de yararlanmasını sağlayarak ‘Şubeden Anında Kredi Kartı’ uygulamasını başlattık. Bu uygulamamız ve kişiye özel yaklaşımlarımızla pazar payımızı büyüttük. Bu, bizim VakıfBank olarak dijital bakış açımızla müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını kolaylaştırarak karşılamamıza çok güzel bir örnek” dedi.

Kişiye özel hizmet

Alternatif kredi kartı ürünleriyle her yaşa, iş durumuna ve sosyal tercihe göre daha fazla kişiselleştirilme yaptıklarını vurgulayan Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üst segment müşteri grupları için Platinum Plus,üniversite öğrencileri için Like Card, takımına gönülden bağlı olanlar için Taraftar Kartlar, ticari kullanımda birçok avantaj sağlayan Tarım Kart, Ticari Kredi Kartı ve seyahatlerde ekstra ayrıcalıklar barındıran Mil Plus ve Rail & Miles kartları gibi ürün çeşitliliği ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Tüm bu ayrıcalıklı hizmet anlayışımızla VakıfBank olarak sektörde en ileri finansal konforu sunmayı hedefliyoruz. Ulaştığımız son rakamlar da bunu başarabildiğimizi gösteriyor.”

En çok tercih edilen kartlar ve kampanyalar

Klasik kartların yanı sıra ticari segmentteki müşterilere özel olarak sunulan Businesscard ürünlerinin de çok tercih edildiğini söyleyen Çelebi, “İyi bir veri analizi yöntemiyle müşterilerimizin taleplerine uygun ürün ve hizmet geliştirmeye devam ediyoruz. Bu analizlerimizin sonucu olarak özellikle son dönemde gıda, akaryakıt ve e-ticaret kampanyalarının daha çoktercih edildiğini görüyoruz” dedi.

Kampanyalara anında katılım imkanı

Cepte Kazan gibi kampanyalara müşterilerin anında katılım sağladığına dikkat çeken Çelebi, VakıfBank’ın dijital alt yapısı sayesinde müşterileri ile interaktif bir etkileşim içinde olduklarının altını çizdi. Çelebi, “Müşterilerimiz VakıfBank Mobil ve İnternet Bankacılığı platformlarımız aracılığıyla tüm kredi kartı kampanyalarından haberdar olabiliyor, tek tuşla kampanyalara katılım gösterebiliyor.Ayrıca dönem içinde ne kadar ödül topladıklarını da görebiliyor” şeklinde konuştu.