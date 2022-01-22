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Kredi kartları ve banka kartlarında temassız ödeme limitleri değişti
BDDK, 1 Şubat'tan itibaren kartlı ödemelerde, salgın tedbirleri kapsamında, 350 TL olan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin 500 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.
Ekonomi 22.01.2022, 10:40
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.
Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021’de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.