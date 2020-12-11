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Kredi kartı kullananlar dikkat!

Sadakat kartlarında biriken para puanları kullanmak isteyen tüketiciler için son tarih 31 Aralık. Tüketici dernekleri, ihtiyaç kapsamında puanların kullanılmasını öneriyor

Ekonomi 11.12.2020, 15:17
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Kredi kartı kullananlar dikkat!

Şirketlerin, müşterilerine sunduğu sadakat kartlarındaki puanların bir kısmı 31 Aralık’ta geçerliliğini yitirecek. Uçuş millerinde ise bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat yasakları olduğu gerekçesiyle hava yolları şirketleri mil geçerlilik tarihlerini uzatıyor. Bu kapsamda tüketicilerin hesaplarındaki bilgilendirmeleri kontrol etmesi gerekiyor.

Giyim, market, havayolu, akaryakıt gibi birçok firma müşterilerine puan kazandırıyor. Müşterilerin kazandığı para puanların bir kısmı yıl sonunda sıfırlanırken, bir kısmı da geçerliliğini yitiriyor. Tüketicilerin bir kısmı puanlarının yıl sonu silineceğini bilmediği için mağdur olabiliyor. Tüketici dernekleri ise yıl sonunda silinecek olan puanların tüketiciye 31 Aralık tarihinden en az iki ay önce hatırlatılıp puanları zamana yayarak ihtiyaçlar kapsamında kullanılmasını istiyor. Firmalar, tüketicilerini mağdur etmemek ve alışverişe teşvik etmek için kısa mesaj ya da e-posta yoluyla bilgilendirme yapıyor.

‘Yayılmalı’

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin şirketlerin ve bankaların verdiği kartlarda biriken puanların, uçuş millerinin kullanım süresini kontrol etmesi gerektiğini belirtti. Birçoğunda puanların belirli bir kullanım süresi olduğuna değinen Koçal, “Şirketler ve bankalar kartlarda biriken puan ve millerin kullanım süresi varsa eğer bu süre bitmeden kullanılabilecek miktar ve yerler ile ilgili müşterilerini kalıcı veri ortamında iki ay önceden bilgilendirmeli. Böylece tüketiciler para puanlarını zamana yayarak ihtiyaçları doğrultusunda kullanabilir” ifadelerini kullandı. “Bankalar ve şirketlerin verdiği kartlardaki puanların tüketicinin kazanmış hakkıdır. Süreyle sınırlandırılmamalı” diyen Koçal, tüketicinin istediği ve ihtiyaç duyduğu zaman kullanabilme imkânı olması gerektiğini vurguladı.

Düzenleme şart

Sadakat kartlarındaki puanların kullanımı ile ilgili şirketler ve bankaların birbirinden farklı uygulamalarının olduğunu söyleyen Koçal, şöyle devam etti: “Bu uygulamalarda çoğu zaman tüketici mağdur oluyor. Bu nedenle konuyla ilgili yasal bir düzenleme yapılarak, tüketici korunmalı. Tüketiciler mağdur olmamaları için kazanılmış haklarını kullanmaları gerekir, onun için ellerinde bulunan kartlarda biriken puanları kontrol ederek, bir sonraki yıla devir olup olmadığını öğrenerek hareket etmeliler.”

Havada son gün 30 Haziran 2021

Bu yıl salgın nedeniyle bir süre seyahat kısıtlaması getirildi. Bu kapsamda Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları 31 Aralık 2020’de geçerliliğini yitirecek olan puanların son kullanma tarihini 30 Haziran 2021’e erteledi.

30 günden 6 aya kadar

Zincir marketler de müşterilerine yaptıkları alışveriş karşılığında sadakat kartlarına puan ekliyor. Fakat her marketin farklı bir uygulaması bulunuyor. Bu nedenle tüketicilerin alışveriş yaptığı marketlerin çağrı merkezlerini arayarak bilgi alması gerekiyor. Zincir marketler çoğunlukla markette yapılan kampanyalardan alışveriş yapan müşterilerine alışverişleri karşılığında bir puan veriyor. Bazı marketlerde bu puanları kullanması süresi 30 gün iken, bazı marketlerde ise 6 aya kadar çıkıyor. Marketlerden alışveriş sonrası alınan fişlerde, puanların geçerlilik süresi, miktarı, o alışverişe özel elde edilen avantajlar gibi bilgiler yer alıyor.

Tarih sınırı değişken

Banka ve kredi kartlarında da tüketicilerin harcamalarına göre puanlar birikiyor. Her bankanın puanların kullanılması gereken tarih sınırlaması konusunda farklı uygulamaları oluyor. Tüketicilerin bankaların mobil uygulaması ya da çağrı merkezlerinden puanlarının son kullanma tarihleriyle ilgili bilgi alması mümkün. Ayrıca kart ekstrelerinde de bu bilgi yer alıyor.

Yoğunluğa dikkat!

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketicilere yılın son gününü beklemeden ihtiyaçları kapsamında puanları kullanabileceğini dile getirdi. Yoğunluk saatine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Tüketiciler salgın döneminde puan kullanacağım diye telaş yapıp, kalabalığa girmekten kaçınmalı. Market ve mağazalarda para puanlar için yoğun olmayan gün ve saatler tercih edilmeli” dedi.

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