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Kredi kartı faizleri ve asgari ödeme oranı düşürüldü

Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü. Buna göre, 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek akdi faiz yüzde 1.40'tan yüzde 1.25'e çekildi. Döviz cinsi işlemlerde ise yüzde 1.12 olan oran yüzde 1 olarak değiştirildi. Tebliğ ile kredi kartı işlemlerindeki gecikme faizleri de düşürüldü. TL cinsinde yüzde 1.7 olan azami gecikme faiz oranı yüzde 1.55'e, yabancı para cinsinde de yüzde 1.30'a indirildi. BDDK da minimum yüzde 30 olan kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde değiştirilmesine yönelik bankalara yetki verdi.

Kredi kartı faizleri ve asgari ödeme oranı düşürüldü

Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü. Buna göre, 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık en yüksek akdi faiz yüzde 1.40'tan yüzde 1.25'e çekildi. Döviz cinsi işlemlerde ise yüzde 1.12 olan oran yüzde 1 olarak değiştirildi. Tebliğ ile kredi kartı işlemlerindeki gecikme faizleri de düşürüldü. TL cinsinde yüzde 1.7 olan azami gecikme faiz oranı yüzde 1.55'e, yabancı para cinsinde de yüzde 1.30'a indirildi. BDDK da minimum yüzde 30 olan kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde değiştirilmesine yönelik bankalara yetki verdi.

28 Mart 2020 Cumartesi 10:31
2005 Okunma
Kredi kartı faizleri ve asgari ödeme oranı düşürüldü

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları düşürüldü.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Nisan 2020'den geçerli olmak üzere, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,40'tan yüzde 1,25'e düşürüldü. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,12'den yüzde 1'e indirildi.

Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1,70'ten yüzde 1,55'e düşürüldü.

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı ise yüzde 1,42'den yüzde 1,30'a indirildi.

Aynı tebliğin, 7'nci maddesi ise "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları değişiklik yapılması halinde açıklanır.” şeklinde değiştirildi.

1 Nisan 2020'de yürürlüğe girecek tebliğin hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

ASGARİ ÖDEME ORANINDA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK),kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirleyebilecek ve kredi kartı limitine ilişkin sınırlamaları değiştirebilecek.

Bu oran, 13 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'de, asgari yüzde 30 ve yeni kartlarda ilk bir yıl boyunca yüzde 40 olarak belirlenmişti.

BDDK'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliği ile, kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutarın "Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağı" ve "ödenmesi gereken asgari tutarın Kurulca belirlenecek tutardan aşağı olamayacağına ve bankanın bu miktardan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını belirleyebileceği" kararlaştırıldı.

Yönetmelikte başlığı, "Kredi kartı limiti ve asgari tutar" olarak değiştirilen 22. maddesine de şu fıkra eklendi:

"Kurul, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının görüşünü alarak, kredi kartlarında asgari tutarı dönem borcunun yüzde yirmisi ile yüzde kırkı arasında olacak şekilde belirlemeye ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kredi kartı limitine ilişkin bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye yetkilidir."

Son Güncelleme: 28.03.2020 12:05
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