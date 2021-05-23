Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Son tarih 31 Aralık

Pandemi ile birlikte birçok sektör zarara uğradı ve uğramaya da devam ediyor. Ak Parti milletvelilleri, 15 maddelik yeni bir ekonomi destek paketini TBMM'ye sundu. Teklif, matrah ve vergi artırımının yeniden düzenlenmesi ile geçen yılkine benzer vergi ve prim borçlarının yapılandırılmasını içeriyor. Sicili bozuk olduğu için bankadan kredi çekemeyen esnafa ‘sicil affı’ da paketin içinde yer alıyor. Teklife göre; ağırlıklı olarak 30 Nisan 2021’den önce oluşan borçlar ve faizleri, yapılandırma kapsamında olacak.

VERGİ VE PARA CEZALARI

Yapılandırma kapsamında olacak borç, ceza ve faizler şöyle:

30 Nisan 2021’den önceki döneme ilişkin beyana dayalı vergiler, vergi cezaları, gecikme faizi ve gecikme zammı.

2021 yılına ilişkin 30 Nisan 2021 öncesi tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ikinci taksidi hariç), 30 Nisan 2021 öncesi yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları ile idari para cezaları.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları.

İdari para cezaları (trafik cezaları, köprü ve otoyol geçiş ihlal cezaları).

Ticaret Bakanlığı’nın takibini yaptığı Gümrük Vergisi’nin ödenmemiş kısmı ile bunlara bağlı faiz ve cezalar.

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş olan vergiler.

Ödenmemiş su, atıksu ve katı atık bedelleri. ?Maske cezası ve sokağa çıkma yasağı için verilen cezalar kapsam dışı.

"18 EŞİT TAKSİT UYGULANACAK"

Geçen yılki yapılandırmada olduğu gibi bu düzenlemede de taksitle ödemede 36 ay vade imkanı sağlanacak. Yapılandırma için başvurular 31 Ağustos 2021’e kadar yapılabilecek. İlk taksit 31 Ekim 2021 olmak üzere 2’şer aylık dönemler itibarıyla 18 eşit taksit uygulanacak.

"SİCİLİ BOZUK MUAMELESİ YAPILMAYACAK"

Paketle birlikte hibe desteklerinin ardından esnafa yönelik bir kolaylık daha sağlanacak. Buna göre; anapara ve taksit ödeme tarihi 20 Mayıs 2021 tarihinden önce olup da kullandığı kredilerinin ödemelerini aksatan kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin olarak Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 Aralık 2021’e kadar ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacak. Başka bir deyişle bu kişiye kredi çekeceği zaman ‘sicili bozuk’ muamelesi yapılamayacak.

KDV’NİN YARISI ÖDENECEK

Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan, emtia, makine, teçhizat ve demirbaşları rayiç bedel üzerinden 31 Ağustos 2021 tarihine kadar deftere kayıt ettirebilecek. Bildirime dahil edilen kıymetler için amortisman ayrılmayacak.

Bunlar için tabi oldukları oranların yarısı esas alınarak Katma Değer Vergisi (KDV) hesaplanacak ve ayrı bir beyanname ile beyan edilerek ödenecek. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmelerde bulunmayan mallar için ise vergi yükümlülükleri yerine getirilerek kayıt ve beyanlara intikal ettirilebilecek.