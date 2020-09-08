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Kredi faizinde artış hızlanıyor

7 Ağustos’tan beri yüzde 8,25 politika faiziyle fonlama yapmayan Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları kredi faizlerini de yükseltti. Ağustos ayı itibariyle ticari kredi yüzde 12,85 ile yılın zirvesine çıktı.

Ekonomi 08.09.2020, 10:05 08.09.2020, 10:20
2013
Kredi faizinde artış hızlanıyor

Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları ve ‘örtülü’ faiz artırımıyla kredi faizleri yüzde 12.85’e yükselerek yılın zirvesine ulaştı.

Dünya’dan Şebnem Turhan’ın haberine göre,  Merkez Bankası’nın yüzde 8,25 faizle piyasayı fonladığı repo ihalelerine ara verdiği 7 Ağustos haftasında tüketici kredi faizlerinde belirgin bir yükseliş başladı.

Merkez Bankası verilerine göre ağustos ayı itibariyle ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 16,54'e, taşıt kredi faizleri yüzde 14,39'a, konut kredisi faizleri yüzde 11,09'a yükseldi. Tüketici kredileri ortalama faiz oranı ise yüzde 14,39'a çıktı.

TL bazlı ticari kredi faizleri ise yüzde 12,85 ile yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Kredi faizlerindeki yükseliş trendinin Merkez Bankası’nın sıkılaştırma önlemlerine göre şekilleneceği ancak faiz oranlarının yüzde 20’nin üzerine gelmesinin sürpriz olmadığı belirtiliyor.

Merkez Bankası’nın haftalık verilerine göre ise 28 Ağustos haftası itibariyle de ihtiyaç kredisi faizi yıllık yüzde 18,06’ya, taşıt kredisi faizi yüzde 15,60’a, konut kredisi faizi ise yüzde 13,31’e yükseldi. Tüm tüketici kredisi faiz oranları 25 Kasım 2019 haftasından bu yana gördükleri en yüksek seviyeye çıktı. 2020 boyunca da tüketici kredi faizlerindeki en yüksek oran da görülmüş oldu.

Konut faizlerinde sert yükseliş

Merkez Bankası’nın aylık verisine göre ağustos ayı itibariyle konut kredisi faiz oranı yıllık yüzde 11,09'a çıktı. Haziranda kamu bankalarının da kampanyasının etkisiyle yüzde 9,30'a, temmuzda yüzde 9,11'e kadar inen konut kredi faizleri 200 baz puan birden yükseldi. Merkez Bankası haftalık verilerine göre ise konut kredi faizleri son iki haftadır sert yükseliş gösteriyor. 21 Ağustos haftasında 11,66 seviyesinde olan konut kredisi faizi 28 Ağustos haftasında yüzde 13,31’e çıktı.

Şu anda özellikle daha önce kampanya başlatan kamu bankalarının internet sitelerinde birinci el konut kredisi faiz oranları aylık olarak 0,99-1,09 arasında değişiyor. Özel bankalarda ise konut kredisi faizleri aylık yüzde 1,15 ile yüzde 1,35 arasında değişim gösteriyor.

Ticari kredi faizlerinde yılın zirvesi

Ticari kredi faizlerinde de yükseliş sürüyor. Merkez Bankası’nın ağustos ayına ilişkin verilerine göre TL bazlı ticari kredi faizi yüzde 12,85 ile bu yılın zirvesine çıktı. Aralık 2019'de TL bazlı ticari kredi faizleri yüzde 13,68 seviyesindeydi. Ticari kredi faizleri Merkez Bankası ve BDDK'nın adımlarıyla mayıs ayında yüzde 9,83'e kadar gerilemişti. Ancak sıkılaştırma adımları çerçevesinde bir ayda 250 baz puanlık bir yükseliş yaşandı. Temmuzda TL bazlı ticari kredi faizleri yüzde 10,30 seviyesindeydi. Merkez Bankası verilerine göre 28 Ağustos haftasında bir küçük gerileme gözlense de ticari kredi faizleri yılın en yüksek seviyelerinde olmaya devam ediyor. 21 Ağustos haftasında yüzde 13,7 ile yılın en yüksek oranına oluşan TL bazlı ticari kredi faizleri 28 Ağustos haftasında yüzde 12,23'e geriledi. Dolar bazlı ticari kredilerin faiz oranı aynı haftada 37 baz puan yükselişle yüzde 5,79 olurken Euro bazlı ticari kredilerin faiz oranı 77 baz puan düşüşle yüzde 2,93'e geriledi. Dolar bazlı ticari kredi faizleri de 3 Ocak 2020'den beri görülen en yüksek seviyeye çıkmış oldu.

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