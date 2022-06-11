Kredi çekmeyi düşünüyorsanız, size kötü bir haberimiz var!

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Tüketici kredilerinde BSMV oranı, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.
Ekonomi 11.06.2022, 09:45
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) nispetlerine ilişkin, Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, “tüketici kredilerinde lehe alınan paralar üzerinden yüzde 10” bendi eklendi.
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi'nin kısaltması olan BSMV, bankalar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılmak üzere faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden %5 olarak uygulanıyordu.
Resmî Gazete’de yer alan son düzenlemeye göre daha önce yüzde 5 olan BSMV oranı, bugünden itibaren yüzde 10 olarak uygulanacak.
Yürürlüğe giren bu karar, tüketici kredilerinin maliyetini yükseltmek için yapılmış, yeni bir sıkılaştırma adımı olarak değerlendirildi.