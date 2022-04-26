Kredi çeken vatandaşlar dikkat! Hayat sigortası primleri geri alınabilecek...

Kredi çekilirken yapılan hayat sigortası kişi vefat ettiğinde, hayat sigortası üzerinden geri kalan kredinin borç kısmını ödeyen bir sistem.

Uygulama kredisi devam edenler için geçerli. Kredileri süren ve hayat sigortası yürürlükte olanlar e-Devet üzerinden başvuru yaparak hayat sigortası poliçesinin iptaline ve priminin de verdiği hesap numarasına yatmasını talep edebiliyor.

HAYAT SİGORTASI PRİMLERİ NASIL GERİ ALINACAK?

e-Devlet'e giriş sağlandıktan sonra "Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama" sorgusu yapıp gelen ekrandaki hayat sigortalarının kontrol edilmesi gerekiyor. Her hayat sigortasının yanında "Detaylı Bilgi" yazar. Bu yazıya tıklamak gerekiyor.

Gelen ekranda "Poliçe Durum" kısmında "Yürürlükte" yazması gerekiyor. Yürürlükte yazmazsa hayat sigortası primini geri alamayacağınız anlamına geliyor.

Eğer "Yürürlükte" yazısını görürseniz ekrandaki bilgilerden hangi sigorta şirketi olduğu, poliçe ya da sözleşme numarasını not etmeniz gerekiyor.

BAŞVURU AŞAMASI

Turkiye.gov.tr'de arama kısmına "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi" yazarak sağ üst köşeden "Yeni Başvuru" sekmesini tıklamanız gerekiyor. Karşınıza çıkan rehberi alt taraftan onaylayarak diğer adıma geçip başvuruya başlanıyor.

Başvuru bilgileri kısmına mail adresi, telefon numarası yazıldıktan sonra "Başvuru Konusu"nu "Hayat" olarak seçip alt tarafta yer alan "İlgili Kurum" kısmında sigorta şirketini işaretleyip bir alt kısma da "Poliçe/Sözleşme numarasını" ekleyerek "Başvuru metni" kısmına da "../../.... tarihinde ... Bankası'ndan çektiğim krediyle beraber şahsıma imzalatılan ... poliçe numaralı ... Sigorta Şirketi'ne ait sigorta poliçesinin Iptal ve tutarının TR ... IBAN numarasına yatırılmasını talep ederim." yazmanız gerekiyor.

Eğer hayat sigortasına ilişkin daha önceden yargı süreci oluşmadıysa "Yasal Süreç Durumu" kısmını "Hayır" olarak işaretledikten sonra başvurunuz tamamlanmış oluyor.

Başvuru işlemini tamamladıktan sonra kontrol sağlamak için Turkiye.gov.tr adresindeki arama kısmına "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Şikayet Başvuru ve Takibi" yazıp başvurunuzun durumunu inceleyebilirsiniz. (sabah)