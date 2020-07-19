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KPSS geç başvuruları ne zaman? ÖSYM 2020 KPSS sınav tarihleri…

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) geç başvuruları başlıyor. 2020 KPSS sınavına katılacak olan adaylar geç başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştirebilecek. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav tarihlerini haberimizden görebilir, KPSS geç başvuru işlemlerini takip edebilirsiniz. İşte 2020 KPSS geç başvuru tarihleri...

Ekonomi 19.07.2020, 22:17
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KPSS geç başvuruları ne zaman? ÖSYM 2020 KPSS sınav tarihleri…

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (2020 KPSS) için geç başvurular başlıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen adayların katılacağı KPSS sınavına geç başvurular 22-23 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılabilecek. KPSS geç başvurularında sınav ücretleri yüzde elli arttırılarak ödenecek. İşte 2020 KPSS geç başvuru ve sınav uygulama tarihleri…

2020 KPSS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ

30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde 2020-KPSS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvuru günlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ EKRANI

KPSS GEÇ BAŞVURU SINAV ÜCRETİ ÖDEME EKRANI

KPSS KILAVUZU

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİNDE OTURUM EKLEME İŞLEMİ

30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında KPSS’nin Genel Yetenek ve Genel Kültür Oturumuna başvuran ancak, KPSS’nin diğer oturumlarına girmek istemediği için ilgili oturumlara ait seçenekleri işaretlemeyen adaylar, geç başvuru günlerinde bu oturumlara girmek için başvuru yapabilecekler ve geç başvuru sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayabileceklerdir. 30 Haziran-13 Temmuz 2020 tarihleri arasında girmek istediği oturumları seçerek sınav ücretini yatıran adaylar, sistemde kayıtlı oturum bilgilerini geç başvuru günlerinde değiştiremezler.

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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