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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür."
KPDK toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
Bugün yapılması planlanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.
Ekonomi 18.11.2021, 12:42
Bugün yapılması planlanan Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı ileri bir tarihe ertelendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında toplanması beklenilen KPDK’nın toplantısı ileri bir tarihe ertelendi. Ertelenme nedeni olarak ’beklenenden fazla katılım olması’ gösterilen toplantı, ileri bir tarihte çevrim içi yapılacak.