KOZMETİKÇİLERİN YENİ HEDEFİ 70 MİLYAR DOLARLIK ÇİN PAZARI

Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un dikkat çektiği Türk kozmetik sektörünün Çin pazarında büyüme potansiyeli sektörde heyecan yarattı. Türkiye’nin, dünyanın en büyük kozmetik ithalatçısı olan Çin’e geçtiğimiz yıl 2,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Giz Kozmetik Uluslararası Satış Direktörü Sinan Eraslan, bu potansiyelin artırılabileceğini ifade etti. Çin’in aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci kozmetik pazarı olduğu bilgisini de paylaşan Sinan Eraslan, “Çin’e doğrudan ihracat yapmanın maliyetleri çok yüksek. Bu sebeple firmalarımızın çoğu Çin’e, Hong Kong üzerinden ihracat gerçekleştiriyor. 2019 ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 143 artış göstererek 2,6 milyon dolar seviyelerinde oldu. Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Yılmaz Batur’un da belirttiği gibi Çin pazarında büyüme potansiyelimiz çok yüksek.” şeklinde konuştu.





ÇİN KOZMETİK PAZARI 2024 YILINDA 120 MİLYAR DOLARA ULAŞACAK

Dünyanın en büyük ihracat ülkelerinden olan Çin’in renkli kozmetik grubunda ithalatının ihracatından fazla olduğunun altını çizen Sinan Eraslan, “ABD’den sonra dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin Halk Cumhuriyeti, 2019’da 16,6 milyar dolarlık renkli kozmetik ithalatı gerçekleştirirken 6,6 milyar dolarlık ihracat yaptı. Birçok sektörde ihracatı ithalatından güçlü olan Çin bu konuda zayıf kalıyor. Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin Halk Cumhuriyeti, 69,4 milyar dolarlık kozmetik pazar büyüklüğüne sahip. Bunun yaklaşık yüzde 11,2’si renkli kozmetikten oluşuyor. 69,4 milyarlık dolarlık pazarın 7,634 milyar doları renkli kozmetik ürünlerine ait. 2024 yılında bu pazarın 119,88 milyar dolar olması bekleniyor. Kozmetik sektörümüz bu büyüklüğü gözden kaçırmamalı. İhracatın giderek önem kazandığı bugünlerde planlarımızı doğru yaparak Çin pazarındaki payımızı artırabiliriz.” bilgilerini paylaştı.



GLOBAL RENKLİ KOZMETİK PAZARI 66 MİLYAR DOLARI AŞTI

2019 yılında Türkiye’nin 174,6 milyon dolarlık renkli kozmetik ihracatı yaptığının altını çizen Sinan Eraslan şunları söyledi: “Global kozmetik pazarının büyüklüğü yaklaşık 350 milyar dolar. Bu pazarın dünya genelinde yüzde 19’unu renkli kozmetik ürünleri oluşturuyor. Bu da bize renkli kozmetik pazarının yaklaşık 66,5 milyar dolarlık hacme sahip olduğunu gösteriyor. Avrupa’dan uygun fiyatlı Asya’dan ise daha kaliteli ürünleri piyasaya sunan Türk üreticiler, kapasitesine oranla pazardan az pay alıyor. Dünyanın en büyük markalarına özel üretimler gerçekleştirecek yetkinliğe sahip üreticilerimiz, markalaşma konusunda zayıf kaldıkları için katma değer yaratamıyor.

Ürün satmak kadar önemli olan bir diğer konu da marka satabilmek. İhracat rakamlarımızı ancak markalaşarak yükseltebiliriz.”





2018 İHRACAT ŞAMPİYONU 56 ÜLKEDE KENDİ MARKASIYLA BÜYÜYOR

“Giz Kozmetik olarak 56 ülkeye kendi markalarımızla ihracat gerçekleştiriyoruz.” diyen Sinan Eraslan, “34 ülkedeki 52 firmaya da Private Label (Özel Markalı Ürün) üretim partnerliği yapıyoruz. 2018’de yüzde 23, 2019’da ise yüzde 96 ciro artışı gerçekleştirdik ve yılı 10 milyon dolar ciro ile kapattık. Pandemi sebebiyle 2020’de zor günler yaşasak da büyümemizi sürdürüyoruz. Dünya devleri ile çalışmaya devam ediyoruz. Hedefimiz yüzde 30’un üstünde büyüme gerçekleştirmek.” dedi.