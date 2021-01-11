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Kozmetikçiler 2020’de hijyen malzemeleri üreterek ayakta kaldı

Kozmetik sektörünün 2020 yılını değerlendiren İşadamı İbrahim Zengin, “Sene başında koronavirüs sebebiyle sınırların kapanması, ihracatçı firmalarımızı zor durumda bıraktı. Salgının ilk günlerinde daralma gösteren sektörümüz, bu krizi hijyen malzemeleri talebini karşılayarak aştı. 2020’nin ilk 8 ayında 2019’un ihracat rakamlarına ulaşıldı. Umutla baktığımız 2021’de sektörümüzün en büyük hedefi 40 milyar dolarlık Çin pazarı olacak” dedi.

Ekonomi 11.01.2021, 13:22
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Kozmetikçiler 2020’de hijyen malzemeleri üreterek ayakta kaldı

Kozmetik sektörünün 2020 yılını değerlendiren İşadamı İbrahim Zengin, “Sene başında koronavirüs sebebiyle sınırların kapanması, ihracatçı firmalarımızı zor durumda bıraktı. Salgının ilk günlerinde daralma gösteren sektörümüz, bu krizi hijyen malzemeleri talebini karşılayarak aştı. 2020’nin ilk 8 ayında 2019’un ihracat rakamlarına ulaşıldı. Umutla baktığımız 2021’de sektörümüzün en büyük hedefi 40 milyar dolarlık Çin pazarı olacak” dedi.

Pandemi birçok sektörü etkilediği gibi kozmetik sektörünü de etkiledi. Pandeminin başlarında sınırların kapatılması ihracatçı firmalarını zor durumda bıraktı. İnsanların eve kapamasıyla birlikte renkli kozmetik malzemelerine olan talep azaldı. Sektör, bu krizi hijyen malzemeleri üreterek aşmaya çalıştı. Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

“Kozmetik sektörü krizi hijyen malzemeleri talebini karşılayarak aştı”

Dünya ekonomisini durma noktasına getiren 2020 yılının kozmetik sektörüne etkilerini değerlendiren Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, “Pandemi sebebiyle global ekonomi büyük bir daralma yaşarken kozmetik sektörü de bundan payına düşeni aldı. Sene başında koronavirüs sebebiyle sınırların kapanması, ihracatçı firmalarımızı zor durumda bıraktı. İnsanların eve kapanması sebebiyle iç ve dış pazarda renkli kozmetik malzemelerine olan talep azaldı. Salgının ilk günlerinde daralma gösteren kozmetik sektörü, bu krizi hijyen malzemeleri talebini karşılayarak aştı” dedi.

“2020’nin ilk 8 ayında 2019 rakamlarına ulaşıldı”

Kozmetik üreticilerinin bu manevra sayesinde faaliyetlerine devam edebildiğine dikkat çeken Zengin, sınırların açılmasıyla başlayan ihracatın son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığını belirtti ve şu bilgileri paylaştı: “İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre 2020’nin Ocak - Ağustos döneminde dezenfektan ihracatı yüzde 815,75, kolonya ihracatı yüzde 228,99, sabun ihracatı ise yüzde 43,65 arttı. 2020’nin ilk 8 ayında 2019 rakamlarına ulaşıldı. Pandemiden en çok etkilenmesi beklenen kozmetik sektöründe şartlara uyum sağlayarak farklı ürünlere yönelenler süreçten etkilenmedi”.

“Virüsün çıkış noktası Çin, kozmetikçilerin umudu olacak”

“Ekonomide yaşanan daralmanın sebebi Covid-19’un çıkış noktası Çin, 2021’de renkli kozmetik sektörünün yeni hedefi olacak” diyen Zengin, şöyle devam etti: “Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin, 69,4 milyar dolarlık kozmetik pazar büyüklüğüne sahip. Bu pazarın yaklaşık 8 milyar doları renkli kozmetik ürünlerine ait. 2024 yılında Çin kozmetik pazarının 120 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Çinli üreticiler, talebi kalite bakımında karşılayamıyor. Avrupa menşeili ürünler ise Çinli tüketiciye pahalı geliyor. Bu da Türk kozmetik üreticileri için fırsat anlamına geliyor. Pandeminin biteceğinden şüphemiz yok. Aşı süreciyle birlikte toplum sağlığına paralel küresel ekonomi de iyileşecek. Önemli olan Türk kozmetik sektörünün yarışa hazır olması”.

“İhracatımız yüzde 45 artarken ulaştığımız ülke 75 oldu”

Şirket olarak 2020’de büyümeye devam ettiklerini belirten Zengin, “İhracatımız yüzde 45 arttı, özellikle PL (Özel Markalı Ürün) ve OEM (Orijinal Ürün Üretimi) grubunda dünyaca ünlü 15 yeni global partner ile 40’a yakın yeni ürün ortaya çıkardık. Ürünlerimiz Hong Kong’danABD’ye, Afrika’dan Avrupa’ya dünyanın 75 ülkesine ulaşıyor. 2021’de kendi markalarımızla da büyümeyi planlıyoruz. Cosmoprof fuarında ‘High End’ kategorisindeki markamız Gizzene’nin tanıtımını yapacağız. 2021’de renkli kozmetik markalarımıza ek olarak yüksek kaliteli EDP, EDT ve Dermadhose markalı kişisel bakım serilerimizi de tanıtacağız. Şu an global katlı pazarlama şirketlerinden yeni 2 iş ortağımız ile sözleşmelerimizi tamamlamak üzereyiz. İhracatımıza Meksika, Mauritius, Panama, Ekvador gibi yeni ülkeleri ekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Kadın çalışan oranımızı yüzde 60’a yükselttik”

Krize rağmen 2020’de üretim hattına da yatırım yaptıklarının altını çizen Zengin, “30’a yakın yeni makinenin yanı sıra Trakya Serbest Bölge’de kendi arazimizi satın aldık ve kısa sürede inşaatına başlayacağız. Bu yatırımların toplam maliyeti 25 milyon euro olacak. Bu süreçte çalışan sayısını yüzde 40 artırarak istihdama katkı sağladık. Kadın çalışana verdiğimiz önem ile kadın çalışan oranımızı yüzde 60’a yükselttik” ifadelerini kullandı.
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