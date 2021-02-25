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Kozan’ın yöresel ürünleri ’e- ticaret’ ile yurdun dört bin yanına gidiyor

Kozan Belediyesi ve Kozan Kent Konseyi işbirliği ile ilçenin vitamin yüklü yöresel ürünleri e-ticaret yöntemi ile tüm dünyaya tanıtılıp adrese teslim üretim yapılacak.

Ekonomi 25.02.2021, 11:58
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Kozan’ın yöresel ürünleri ’e- ticaret’ ile yurdun dört bin yanına gidiyor

Kozan Belediyesi ve Kozan Kent Konseyi işbirliği ile ilçenin vitamin yüklü yöresel ürünleri e-ticaret yöntemi ile tüm dünyaya tanıtılıp adrese teslim üretim yapılacak.

Kozan Belediyesi ve Kozan Kent Konseyi işbirliği ile Ebulfez Elçibey Sosyal Yaşam Merkezinde oluşturulan yöresel ürünler, e-satış yöntemi ile tüm dünyaya gönderiliyor. Yeni narenciye ürünü olan ’Kamkat’ ise Kozan’da yeni bir üretim merkezi olma yolundaki hedefi için ilk fidanlar sosyal yaşam merkezinde toprakla buluştu.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Belediye İştirakler Müdürü Burak Kamalı, Prof. Dr. Hikmet Saygılı ve Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli e-ticaret yöntemi ile Kozan’ın kendine özgü yöresel ürünlerinin başta Türkiye olmak üzere tüm dünyaya gönderilmesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Kozan bölgesinde marka değeri taşıyan ve organik el yapımı ürünler ’e-satış’ yöntemi ile organik ürün arayan ve lezzet gurmelerinin gözdesi olma yolunda ilk adım atıldı. Kozan ve Adana’nın kuzey ilçelerinde üretilen marka değeri taşıyan, Kozan portakalı, zeytinyağı, kuytucak narı ve ekşisi, Tufanbeyli fasulyesi, incir reçeli, kamkat reçeli, turunç tatlısı, Saimbeyli ve Feke yöresinde üretilen doğal pekmez, sosyal yaşam merkezi tarafından markalaşarak tüm dünya insanları için online satışa sunuldu.

Bölge halkının üretime daha çok katkı sunulması için çalışmaların hızla süreceğini kaydeden Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, haftada bir gün köylü pazarı kurulması ve ilçeye gelen yerli yabancı turistlerin yöre ürünlerini satın alabileceği yöresel ürün merkezi için tarihi çarşıda ilçe tarihine yakışır bir merkez olacağını kaydetti. Kamkat fidanlarını toprakla buluşturan Özgan, "Pandemi nedeniyle birebir satışlar çok azaldı ancak e-satış yöntemi ile bu konuda Kozan Belediyesi olarak büyük başarı gösterdik. Pandemide e-ticaret çok önem kazandı. Bizler Kozan’daki değerlerimizi, yöresel ürünlerimizi Kozan markası ile paketleyip sanal ticaret yöntemi ile müşterilerimize ulaştıracağız. Nar ekşisi, maya reçeli, kuytucak narı ve ekşisi gibi ürünlerimizi cam kavanozlarda hijyenik bir şekilde paketleyip vatandaşlarımızın sofrasına ulaştıracağız. Sadece Kozan’ın yöresel ürünlerini değil Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke gibi ilçelerimizde yetişen ürünlerimizin satışını da yine e-satış üzerinden gerçekleştireceğiz. Buradaki ürünlerimizi sadece Türkiye’ye değil dünyanın her yerine göndermeyi hedefliyoruz” dedi.

Kozan Belediyesi İştirakler Müdürü Burak Kamalı da belediye olarak yöresel ürünlerin temin edilmesi, paketlenmesi ve müşterilere gönderilmesi noktasında altyapının hazır olduğunu ve şu anda e-satışların büyük satışlar yapan internet siteleri aracılığı ile yapıldığına dikkat çekti. Kamalı, "Belediye Başkanımızın girişimleri ve bize bu konuda vermiş olduğu desteklerle yöresel ürünlerimiz tanıtımı ve satışını yapmak üzere işletme iştirakler müdürlüğümüzce çalışmalara başladık. Amacımız kentimizin doğal ve yöresel ürünlerini hem tüm Türkiye’ye tanıtmak hem de üreticimize destek olmaktır. Sloganımız Kozan Belediyesi olarak ilçemizin yöresel lezzetlerinin tüm Türkiye’ye tanıtılıp, tattırılmasına öncülük etmektir. Sitemiz ’www.kozanyoresel.com’ internet adresimizden tüm vatandaşlarımız yöresel ürünlerimizi satın alabileceklerdir. Ayrıca sosyal yaşam merkezi bahçemize Çukurova Üniversitesi’nde aldığımız, içeriğinde bol miktarda bulunan C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren, şeker hastalığına çok faydalı kamkat fidanları dikiyoruz. Kamkat reçeli satışına da başlamış bulunmaktayız. Kozan Belediyesi yöresel ürünler adı altında almış olduğumuz marka tescilimizle paketlemiş olduğumuz yöresel ürünlerimizi turizm açısından büyük önem taşıyan, restorasyonu yine başkanımızın yapmış olduğu yukarı çarşı, Hoşkadem Camii karşısında bulunan yöresel ürünler satış ofisimizi açmak için çalışmalarımız başlamış olup, en kısa sürede açılışını yapacağız. Ayrıca yöre halkımıza ve yol güzergahı açısından önem arz eden Kozan-Adana yolu üzerinde ve Muhsin Yazıcıoğlu Parkımız içerisinde de yöresel ürünlerimizi satışa sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Kozan Kent Konseyi Başkanı Derya Tüfekli de kent konseyi olarak Kozan’ın gelişmesi, tanıtılması açısından bir köprü vazifesi gördüklerini ve bu konuda da Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan’ın kendilerine yardımcı olduğunu ve önerilen maddelerin teker teker yerine getirildiğine dikkat çekti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve beraberindekiler, Sosyal Yaşam Merkezi bahçesine hem lezzeti hem de fiyatı ile son zamanlarda Kozan bölgesinde dikkat çeken kamkat fidanlarının dikimini gerçekleştirerek etkinliği tamamladılar.
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