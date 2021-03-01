“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi Hızla Büyüyor

Ziraat Bankası’nın koyun varlığının arttırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amacıyla 2020 Eylül ayında hayata geçirdiği “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” Projesi’ne bugüne kadar 32 Valilik protokol imzalayarak katıldı; hazırlıklarını tamamlayan 14 ilde kredi kullandırılmaya başlandı.

Ferhat Pişmaf: “Projemiz, hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor”

Projenin gelişimi hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Tarımsal Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf “Geçtiğimiz yıl eylül ayında Tokat Valiliği ile ilk protokolümüzü imzalayarak projemizi başlattık. Bugün protokol imzalayarak projeye katılan Valiliklerimizin sayısı 32’ye ulaştı. Potansiyel üreticilerin belirlenmesi, hayvan seçimi, yem alınacak ve et satılacak firmaların belirlenmesi gibi gerekli hazırlıklarını tamamlayan Valiliklerimizin bulunduğu 14 ilimizde üreticilerimiz kredi kullanarak koyunlarını teslim almaya başladılar. Proje kapsamında yaklaşık 1.250 üreticimize teslim edilen koyun sayısı kısa sürede 120 bine ulaştı. Valiliklerimizden aldığımız geri bildirimler, üreticilerimizin projeye olan yoğun ilgisi ve kısa sürede geldiğimiz aşama, projemizin hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini gösteriyor” dedi.

Projede uzun vadeli kredinin teminatı, kredi ile alınan koyunlar

Ziraat Bankası’nın Valiliklerle işbirliği yaparak uyguladığı Proje ile halihazırda koyun yetiştiriciliği yapan üreticilerin sürülerinin 100 baş ve üzerine çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında Valilikler, ilgili kurum ve kuruluşların yerel birimlerini koordine ederek, illerinde gelişme potansiyeli yüksek yerli koyun ırklarını, bunları yetiştiren damızlık işletmelerini ve projeden yararlanmak için gerekli şartları taşıyan potansiyel üreticileri belirliyor. Valilikler ayrıca üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmeleri ve kesim dönemi gelen hayvanlarını uygun fiyatlarla kestirebilmeleri için alternatif firmaları belirleyerek duyuruyor. Projenin devamı boyunca da üreticilerin işletmelerini kontrol edip, Projenin sonuçlarını doğrudan yerinde görerek değerlendiriyor.

Özkaynak katkısı aranmıyor

Ziraat Bankası ise projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla kredi kullandırıyor. Bu kapsamda, damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi, yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullandırılabiliyor. Projeden yararlanan her üretici 150.000 TL’ye kadar kredi kullanabiliyor ve bu kredi için özkaynak aranmıyor. Kredilerin teminatını ise krediyle alınan hayvanların rehni ve kefalet oluşturuyor. Kullandırılacak kredilere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan faiz desteği ile üreticilerin 100.000 TL’ye kadar olan kredilerinin faizi sıfıra kadar düşebiliyor.

Her il kendi potansiyelini ekonomik güce dönüştürüyor

Projenin hedefleri hakkında da bilgi veren Ferhat Pişmaf, “Ülkemizin küçükbaş hayvancılık konusundaki potansiyeli çok yüksek. Bitki örtüsü, coğrafi koşulları, yerli koyun ırkları gibi pek çok faktör bu potansiyeli destekliyor. Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var Projesi, ülkemizin küçükbaş hayvan sayısının 80 milyon başın üzerine çıkarılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlamayı ve her ilin küçükbaş hayvancılık potansiyelini kendi içinde değerlendirerek, oluşacak ekonomik değerin o ilde kalmasını hedefliyor. Projeye özel düzenlemelerimiz ve Valiliklerimizle yaptığımız işbirliği ile tedarik, pazarlama, satış ve finansmana erişim daha da kolaylaşıyor. Uygulamanın başladığı iller, çevre illere de örnek oluyor” diyerek sözlerini tamamladı.