Köylü pazarında üreticiden tüketiciye taze sebze ve meyve

Keçiören Belediyesi, ilçeye bağlı köylerde tarımsal üretim yapan çiftçilerin ürünlerini satabilmeleri için haftanın farklı günlerinde Keçiören’in üç noktasına ‘Köylü Pazarı’ kuruyor. Çiftçiler bu pazarda mahsullerini tüketiciye doğrudan ulaştırma, vatandaşlar da doğal üretim olan mahsulleri aracısız satın alma fırsatı buluyor. Ayvalı Fatih, Aktepe ve Bağlum semt pazarlarında kurulan köylü pazarlarından hem çiftçiler hem de vatandaşlar oldukça memnun.

Çiftçiler tarafından üretilen ürünlerin ekonomik gelire dönüşüyor olmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Çiftçilerimizin ürettikleri ürünlerin ekonomik anlamda değer bulması bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Onlar tarlada, bağda, bahçede, bostanda yetiştirdikleri sebze ve meyveleri burada satarak ev ekonomilerine katkıda buluyorlar. Rabbim çiftçilerimizin kazançlarını bereketli etsin” ifadelerini kullandı.

Altınok, Keçiören’de tarımsal üretimi teşvik etmek için çiftçilere ücretsiz fide, fidan, tohum desteği sağladıklarını da belirtti.