Köylere geri göçü sağlayacak proje ilk meyvelerini verdi

Vali Salih Ayhan, 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesinde destek alan çiftçileri ziyaret ederek, TKDK tarafından şuana kadar 400 milyon liralık destek sağlandığını ve 2021 yılında da 385 projeye 185 milyon liralık destek sağlanacağını söyledi.



Sivas Valisi Salih Ayhan, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ile 'Köyümde Yaşamak için Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında destek alan çiftçileri ziyaret etti. Ziyaretlere İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, TKKD İl Koordinatörü Muhammed Ali Genç, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ile diğer yetkililer de katılım gösterdi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, "Üretim ve istihdam odaklı bir anlayışımız var. Sivas'ta tarım ve hayvancılıkta çok ciddi çalışmalar yapılmakta. Bunlardan en önemli faaliyet kollarımızdan birisi de çiftçimizi doğrudan destek olan TKDK, şuana kadar yaklaşık olarak 400 milyon TL bir destek sağladı. 2020 yılı içerisinde de yaklaşık 40 milyon liralık 136 projeye destek sağladı. Bunları da sahada ziyaret ederek görüyoruz" ifadelerini kullandı.



En çok destek alan il Sivas

Vali Ayhan, en çok destek alan ilin Sivas olduğunu ve 2021 yılında da yaklaşık 385 projeye 185 milyon liralık destek sağlanacağını belirterek, "Çiftçimizin moral ve motivasyonunu yüksek tutmak istiyoruz. Devletimizin de desteğinin sahada nasıl karşılık aldığını görüyoruz. 2021 yılı için de hazırlıklar yapıldı. Yaklaşık olarak 385 projeye 185 milyon liralık destek sağlanacak. En çok proje yapan ve en çok da destek alan il olduğumuzu da söylemek istiyorum. 385 projeden 166'sının işlemleri bitti. Geri kalan projelerin evrak işlemleri bitmektedir. Bunlar da bittiği zaman yaklaşık 185 milyon liralık destek sağlanmış olacak. Çiftçimize destek olarak, tarımsal ve hayvancılık alt yapısını güçlendirerek modern tarım ekipmanlarını da kullanarak daha fazla üretim sağlamak istiyor ve daha fazla katkıda bulunmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



Hedef 1 milyon küçükbaş hayvan

Vali Salih Ayhan, Sivas genelinde 650 bin küçükbaş hayvan olduğunu ve bu sayıyı 1 milyona çıkartmayı hedeflediklerini dile getirerek, "1 yıl ödemesiz, 6 yıl eşit taksitli ve sıfır faiz kredi karşılığında bir proje gerçekleştirdik. 3 bine yakın çiftçimizin müracaatı oldu. Bunlardan 621'i onaylandı ve 25 milyon lira kredi sağlandı. Demiryazı köyünde çiftçilerimizin mutluluğunu görmeye geldik. Devletimiz güçlü destekler veriyor. Cesur çiftçilerimizin de buna karşılık vermesiyle Sivas, tarım ve hayvancılıkta bir üs olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Bu coğrafya bunu hak ediyor. Sivas genelinde 650 bin küçükbaş hayvanımız var. Bu sayıyı 1 milyona çıkartarak Sivas'ın dağını, taşını anlamlı hale getirmeye çalışıyoruz" dedi.