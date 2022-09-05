Köy hayatını seçti, amacı bal üretiminde markalaşmak

Arıcı Baki Erdoğan, "Kafkas arısı ile bu işi yapmak gerçekten hem zevkli hem huzurlu hem de genç çiftçilere bir ışık kaynağı olduğunu düşünüyorum. Ek iş olarak değil, hem ev geçindirmek hem de geleceğin mesleği olarak bu işi yapmaya karar verdim" dedi.

Ardahan’ın Damal ilçesinde Girişimci Baki Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi" çerçevesinde aldığı hibe desteği ile mesleği olan arıcılığa başladı. Muğla Sıtkı Paşa Üniversitesi Ula Meslek Yüksekokulu Arıcılık bölümü mezunu Baki Erdoğan, özel sektörde birçok yerde çalıştıktan sonra ’uzman eller projesi’ ile diplomasını bu konuda faaliyete geçirdi. Damal ilçesinde yaşamakta olan Erdoğan, 2300 rakımda ve çiçek familyasının çok zengin olduğu bir alanda arıcılık yapmaya başladı.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, tarımsal konularda herhangi bir kimyasal ilaçlama ya da diğer benzeri ilaçlamanın yapılmadığı bir alanda arıcılık yaptığını söyledi.

İleride markalaşma yönünde hedeflerinin olduğunu söyleyen Erdoğan, "2300 rakımlı bir yerde tamamen doğal bir yaşamla iç içeyim. Bu rakımda saf Kafkas arısı ile bu işi yapmak gerçekten hem zevkli hem huzurlu, hem de genç çiftçilere bir ışık kaynağı olduğunu düşünüyorum. Ek iş olarak değil de hem ev geçindirmek hem de geleceğin mesleği olarak bu işi yapmaya karar verdim" dedi.

Bal hasadına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz, ’uzman eller’ bakanlık bünyesinde yürütülen bir proje olduğunu ve projenin amacının tarımda eğitimli, genç, uzman ve yeteneğe sahip üreticilerin tarımsal üretimin içerisine yer almasını sağlamak olduğunu söyledi.

Cineviz, "Buradaki amaç, hem tarımsal üretimde verimlilik hem de üretim miktarlarının artırılması sağlanmakta. Bu alana yönelen uzmanların tarımsal üretimin içerisinde istihdam edilecek olması sayesinde bu arkadaşların çevresindeki üreticilere de bir nevi ışık olarak yansıması amaçlanmakta. Ve bu sayede tarımsal üretimde örgütlü bir yapı ile aktif şekilde yer almalarının sağlanması açısından son derece önemli bir proje. Baki Erdoğan, uzman eller projesinde Türkiye’deki önemli örneklerden bir tanesi. Kendisi arıcılık teknikeri ve Bakanlıktan almış olduğu destek sayesinde kurmuş olduğu arılıkta tarımsal üretimin içerisinde aktif şekilde yer alıyor. Biz de bugün hasat çalışmasında ona eşlik edeceğiz" şeklinde konuştu.

Ardahan, il genelinde arıcılıkla ilgili faaliyet gösteren 600 üretici ve toplamda 30 bin kovana yakın kovan varlığının söz konusu olduğunu söyleyen Cineviz, bölgenin Kafkas arı ırkının gen merkezi olma özelliğine sahip olduğunu söyledi. Cineviz, "Artvin ve Ardahan illerini kapsayan özel bir bölge burası. Kafkas arı ırkı olumsuz iklim şartlarında yaşayabilen, aynı zamanda dil uzunluğu nedeni ile de nektar alımında diğer ırklara göre üstün özelliklere sahip bir ırk. Bunun dışında rakımdan kaynaklı kod farklılıkları nedeni ile de aynı zamanda fazla miktarda çiçeğin bulunduğu ve bu vesile ile de bal da bir çok bölgeye oranla kaliteli bir bala da sahip. Bu anlamda Ardahan’da markalaşma sürecinin hızlandırılması ve balın hak ettiği değerde piyasada karşılığını bulması sağlanmış olacak. Aynı zamanda tüketicilerin de böylesine sağlıklı bir ürüne rahatlıkla ulaşımı sağlanması amacıyla bir takım çalışmaları yürütmeyi düşünüyoruz. Uzman eller projesi ile sektöre kazandırdığımız teknik bilgi sahibi ve aynı zamanda genç, tecrübeli arıcıların da bu çalışmalarda bize güç vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Markalaşma sürecinin hak ettiği şekilde sonuçlandırılması halinde tüketicilerin bu ürünlere daha rahat ulaşabilmelerini, gıda güvenliği standartlarında sağlıklı gıdaya, sürdürülebilir gıdaya ulaşabilmelerini sağlamayı da aynı zamanda bir yandan amaçladıklarını söyleyen Cineviz, "Böylelikle sahte bal veya bal türevleri ile ilişkili tüketicilerimizin yanıltılması ile ilgili olumsuz yapılara da bir şekilde aslında tedbir üretmiş olacağız" dedi.