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Kovid-19 salgını çocuklarda göz kırma hastalığını artırdı

- Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi:- "Pandemi nedeniyle çocuklar bilgisayar, telefon ve tablet başında çok fazla zaman geçirdi. Bu dönemde göz kırma kusurlarında artış yaşandı"- "Yüz yüze eğitimin başladığı bu dönemde tahtayı iyi göremeyen öğrenci bir süre sonra dikkat dağınıklığı yaşayarak dersten kopabilir. Bu durum düzeltilmediği takdirde kronik hale gelerek telafisi zor durumlar ortaya çıkarabilir"- "Yeni eğitim dönemine başlarken çocuklarımızın göz kontrollerini mutlaka yaptırmalıyız"

Ekonomi 25.10.2021, 09:42 25.10.2021, 09:50
Kovid-19 salgını çocuklarda göz kırma hastalığını artırdı

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Doktoru Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, “Pandemi nedeniyle çocuklar bilgisayar, telefon ve tablet başında çok fazla zaman geçirdi. Bu dönemde göz kırma kusurlarında artış yaşandı." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamayla görme kusurlarının yüz yüze eğitime etkileri hakkında bilgi verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Cafer Tanrıverdi, kırma kusuru olup gözlük kullanmayan çocukların ciddi şekilde görme ve öğrenme güçlüğü yaşayabildiğini aktardı.

Pandemi nedeniyle çocukların bilgisayar, telefon ve tablet başında çok fazla zaman geçirdiğini, bu dönemde göz kırma kusurlarında artış yaşandığını belirten Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"Yüz yüze eğitimin başladığı bu dönemde tahtayı iyi göremeyen öğrenci bir süre sonra dikkat dağınıklığı yaşayarak dersten kopabilir. Bu durum düzeltilmediği takdirde kronik hale gelerek telafisi zor durumlar ortaya çıkarabilir. Yeni eğitim dönemine başlarken çocuklarımızın göz kontrollerini mutlaka yaptırmalıyız.

Gözde kırma kusuru oluşumu açısından hassas olunan bu gelişim döneminde, uzun süre dijital ekran kullanımı, yakın çalışma ve kapalı ortamlarda zaman geçirme çocuklarımızın göz sağlığını olumsuz etkiledi. Yeterince iyi göremeyen bir öğrencinin yüz yüze eğitimde tahtayı görme çabası hem kendinin hem de eğiticinin dikkatini dağıtır. Ayrıca dersi etkili takibinde ve öğrenmesinde sorun oluşturur."

- "Daha önce görme sorunu olmayan çocuklarda gözlük ihtiyacının ortaya çıkıp çıkmadığını kontrol ettirin"

Görme keskinliği uygun gözlükle düzeltilen çocukların daha mutlu ve özgüveni yüksek şekilde derse katılım sağladığını anlatan Doç. Dr. Tanrıverdi, "Görme ile ilgili sorunlar ortadan kalktığında çocuklar kendi potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilir. Çocukların her yıl okula başlamadan önce düzenli göz muayenesi olmaları bu anlamda çok değerli." ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi, daha önce görme sorunu olmayan çocuklarda gözlük ihtiyacının ortaya çıkıp çıkmadığının kontrol ettirilmesi gerektiğini belirterek, halihazırda gözlük kullanan çocukların kullanmakta oldukları gözlüklerin yeterliliğinin mutlaka bir hekime danışılması gerektiğinin altını çizdi.

- "Telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarla yapılan yakın çalışma süresinin kısıtlı tutulması gerekiyor"

Kırma kusuru olan çocukların uygun gözlük kullandıklarında derse katılımlarının artacağını ifade eden Cafer Tanrıverdi, çocukların böylece ödevlerini daha kolay yapacağını, daha rahat kitap okuyacağını ve böylece başarıya ulaşacaklarını aktardı.

Tanrıverdi, gözde kırma kusurlarının oluşması ve ilerlemesinin genetik ve çevresel faktörlere bağlı olduğunu kaydederek şu tavsiyelerde bulundu:

"Çocuklarımızın göz sağlığı için genetik faktörleri ekarte etmemiz mümkün olmasa da çevresel faktörlerde düzenleme yapabiliriz. Çocukların göz sağlığının korunması ve kırma kusuru olan çocuklarda ise hastalığın ilerleme hızının azalması için telefon, tablet ve bilgisayar gibi cihazlarla yapılan yakın çalışma süresinin kısıtlı tutulması gerekiyor. Mümkünse sık mola verilmesi, molalarda uzağa bakılabilecek açık bir alana çıkılması da faydalı olacaktır. Ayrıca her gün dış ortamda mutlaka düzenli zaman geçirilmesini öneriyoruz."

#kovid19 #Medipol Mega Üniversite Hastanesi
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