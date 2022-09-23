KOTO başkan adayı Bıyıklı: "Oda olanakları, ’arpalık’ olarak kullanılır hale gelmiş"

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) başkan adayı İbrahim Bıyıklı, "Odamız kişisel hırslara, heveslere, beklentilere hizmet etmenin aracı haline getirilmiştir. Oda olanakları; ne acı ki, eşe, dosta, akrabaya dağıtılan tabiri mazur görün ama ’arpalık’ olarak kullanılır hale gelmiştir" dedi.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) 8 Ekim’de seçime gitmeye hazırlanıyor. KOTO başkanlığına resmi olarak adaylığını açıklayan İbrahim Bıyıklı, izleyeceği yol haritasını yaptığı basın toplantısıyla duyurdu. Gerçekleştirilen toplantıda oda üyeleri de hazır bulundu.

"Odamız, kişisel hırslara, heveslere, beklentilere hizmet etmenin aracı haline getirilmiştir"

Kocaeli Ticaret Odası’ndaki kişilere dayalı düzeni değiştirecekleri ifade eden İbrahim Bıyıklı, "Odamız maalesef mahir olmayan ellerde, vizyoner olmayan anlayışla heba olup gitmekte, yıpratılmakta. Kaynakları üyeler yerine kişilere harcanmakta. Kurallarla idare edilmek yerine, keyfi olarak tamamen kişilerin canı istediği şekilde yönetilmeye çalışılmaktadır. Odamız, kişisel hırslara, heveslere, beklentilere hizmet etmenin aracı haline getirilmiştir. Oda olanakları; ne acı ki, eşe, dosta, akrabaya dağıtılan tabiri mazur görün ama ’arpalık’ olarak kullanılır hale gelmiştir. İdareyi elinde bulunduran kişiler, maalesef üyelere katkı sağlayacak faaliyetlerle değil, daha çok gezip tozmayla, protokol ve tören yerlerinde görüntü vermeyle, makam işgal etmeyle ve tabiri caizse ’şekil yapmayla’ meşgul olmuşlardır" dedi.

"Sizlere sunulan somut bir proje yok"

Bıyıklı, sözlerine şöyle devam etti; "Bakın hafta içinde oda başkanı seçime giriş konuşması yaptı. O konuşmada sizlere sunduğu bir somut, bir özgün proje yoktu. Takip ettiniz, takip ettik. Bakın elbette projelerden bahsetti. Ama proje diye söz ettiği birçok çalışma önceki dönemdeki yöneticilerin başlattığı ve uyguladığı projeler. KOTO koleji, KOTEV eğitimleri, üye ofisleri, komite eş toplantıları, yurt dışı geziler, fuarlar, KOTO Kart, KGF ve diğerleri. İçimizde eski gazeteci dostlarımız var. Onlar bu hususları tayin ve takdir edeceklerdir. Ayrıca milyonlarla rakamdan bahsederek ’Verdik’ dedikleri kredi, bankalardan katı koşullarla az sayıda üyeye sağlanan geri ödemeli, faizli kredi."

"Odayı eşe dosta değil, üyelere hizmet eder hale getireceğiz"

Seçilmeleri halinde yapacaklarını anlatan İbrahim Bıyıklı, "Odanın, gerçek sahiplerine yani üyelerimize hizmet eder hale gelmesini mutlaka sağlayacağız, Oda olanaklarının sadece üyelerimizin daha müreffeh bir ticari ve sosyal yaşama kavuşmaları için kullanılmasını mutlaka sağlayacağız, oda idari makamlarının üye sorunlarının çözümü için mutlaka kullanılmasını, çalıştırılmasını sağlayacağız. Oda yapı ve işleyişini düzenleyen kuralların, yasal düzenlemelerin mutlaka uygulanmasını sağlayacağız, Odayı eşe, dosta, akrabaya değil, üyelere hizmet eder hale getireceğiz. Odayı doğrudan üyelerimizle birlikte yöneteceğiz, Geleneksel iletişim modelleri yerine modern sistemlerle sürekli iletişimin, erişilebilir olmanın yolunu açacağız. Odayı sadece aidat toplayan bir yapı olmaktan çıkarıp, üye olunmaktan gurur duyulan bir kurum haline getireceğiz. Politikayı kendimize alan açmak, kendi reklamımız için değil, üyelerimizin sorunlarının çözümü için kullanacağız. Odanın siyaset mahalli olmaktan kurtarılmasını ve siyaset üstü bir alan olmasını mutlaka sağlayacağız. Üyelerimize yük olmayacağız, her noktada onların yüklerini alacağız. Onlara külfet değil, refah sunacağız. Kendimizin değil, üyelerimizin kendilerini ayrıcalıklı hissetmesini mutlaka sağlayacağız" şeklinde konuştu.